女優の鈴木砂羽（53）が25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「お兄ちゃま」と呼ぶ公私ともに仲良しな先輩俳優を明かした。

この日は俳優の小沢仁志とともに出演。鈴木とは20年以上の仲で、公私ともに仲良くしているという。

小沢が「お前と会うのも久しぶりだしな。もう1年ぐらい経つんじゃない？もっとか？」と振ると、鈴木は「もっとじゃないかな。コロナの時だったんで、だいぶ経ってると思います。YouTubeやって以来、会ってないんじゃないかな」とした。

小沢のYouTubeチャンネル「笑う小沢と怒れる仁志」の町中華企画にも出演したといい、「めっちゃ見てんだよね、みんな」と鈴木。「やっぱりお兄ちゃまと町中華は相性が良い。私、凄い言われる。“小沢さんと町中華行ってましたよね”とか。この間も言われました、浅草で」と話した。

さらに、小沢のプライベートについて、鈴木は「お兄ちゃまって普通の、日頃の生活は割ときちんとしている印象がありますね。凄い整理整頓好きだし、綺麗好きだし、なんか結構時間通りにルーティーンを午前中こなすってイメージがあります」とコメント。

「偉いなって。それをやってるから非現実の役ができる。あんまりリアルをちゃんとやって、午前中とかやってるから変なヤツとか変な役とかやって、で、家帰ってきてまたツーンとしてんの。変なヤツとかやって。そういうのが大切なんだね」と話した。