3CEがリニューアル♡淡いのに盛れる新アイパレット全8色をチェック

韓国コスメ好きさんの間で長く愛される3CEから、この夏見逃せないリニューアルアイテムが登場♡2026年7月11日（土）より「3CE マルチアイカラーパレット」が全国で順次発売されます。トレンドの淡いミュートカラーなのに、目元がぼやけず自然に印象アップできるのが今回の魅力。さらに質感やパッケージまでアップデートされ、毎日のメイクがもっと楽しくなりそうな注目パレットに仕上がっています。

“進化系ミュートシャドウ”が登場

「3CE マルチアイカラーパレット」は、価格4,719円（税込）。ミラー付きの新パッケージで、持ち歩きやお直しにも便利です。

今回のリニューアルでは、アジア人の肌になじみやすい絶妙なミュートカラーを採用。トレンドの淡いアイカラーは可愛い反面、目元がぼやけて見えやすいこともありますが、3CEはそこに着目。

ライト～ソフトトーンをベースに取り入れ、透明感はそのままに、自然な立体感と引き締め感を叶えてくれます。

さらに、韓国アトリエで見つけたテキスタイルから着想を得た配色もポイント。

カシミヤのようになめらかなマットと、シフォンのように軽やかなシマーを重ねることで、やわらかく奥行きのある目元に仕上がります。

※1配色と質感のイメージです

※2 3CEにおいて

※3 メイクアップ効果による

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全8色のカラーをチェック♡

カラー展開は全8色。どれも日常使いしやすく、それぞれ違った魅力が楽しめます。

・オールデフ：儚げなムードのラベンダーローズ

・テイクオーバー：ふんわり温かみのあるウォームブラウン

・スティルアッシュ：洗練されたミュートアッシュ

・バタームース：まろやかなバターブラウン

・ベアヌード：柔らかく落ち着いたベージュ

・クールトラルピンク：甘さを感じるダスティピンク

・モーヴフォーカス（EC限定）：深みのあるピンクモーヴ

・クロスザライム（Qoo10・ZOZOTOWN限定）：遊び心のあるオレンジライム

どのカラーも鮮やかすぎず、淡すぎない絶妙な彩度。ナチュラル派の方はもちろん、メイクの雰囲気を少し変えたい時にも取り入れやすいラインナップです♪

販売はロフト、プラザ、アットコスメ、アインズ＆トルぺ、ショップイン、イオンスタイル、マツモトキヨシ、ココカラファイン、ハンズ、Qoo10、Amazon、楽天、アットコスメショッピング、ZOZOTOWNなど。

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

毎日の目元をもっと自由に♡

アイシャドウは、ほんの少し色や質感が変わるだけで印象がぐっと変わるもの。今回リニューアルした3CEの新パレットは、トレンド感のある淡いカラーと使いやすさのバランスが絶妙です♡

単色でさらっと仕上げても、重ねて奥行きを出しても可愛いのが嬉しいポイント。気分に合わせて色を選びながら、自分らしい夏メイクを楽しんでみてくださいね。