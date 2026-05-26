シンガーソングライターの小田和正（78）の公式サイトが26日に更新され、東京・青山にある公式ショップ「Far East Cafe」を7月末をもって閉店すると発表した。ファンから惜しむ声が寄せられている。

同店は、小田の今後の活動やこれまでに制作してきたすべての作品の軌跡を記録し、未来へと継承していくための公式店舗。店名は小田の同名のアルバムから来ている。昨年10月には、1990年の創刊以来、新聞形式で発行されてきた会報誌「Far East Cafe PRESS」の発刊を終了していた。

同店はこの日、「突然ですが、このたび Far East Cafe は2026年7月31日をもって閉店させていただくこととなりました」と発表。「長い年月、皆さまに愛される場所としてあり続けられたこと、心より感謝申し上げます」と感謝を呼びかけ「ひとりでも多くの方に混乱せず、ご挨拶させていただきたいと思っておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします」とした。

突然の発表に、ファンからは「大変寂しいですが、小田さんのお考えですよね。受け入れたいと思います。長い間、ありがとうございました」「いつかは、と思っていたけど早すぎます」「小田さんのことだから色々考えての決断なのでしょう」と惜しむ声が寄せられた。