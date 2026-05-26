炎天下でも“溶けない”チョコレート、森永製菓が発売 6・9より期間限定「ベイク＜塩クッキーショコラ＞」
森永製菓は、炎天下でも溶けないチョコレートを特許製法により開発。新商品「ベイク＜塩クッキーショコラ＞」を、6月9日より発売する。
【画像】こちらは…冷凍しても“とろとろソース”、新アイス
本商品は、“焼きチョコ”ならではの、外側は香ばしく薫るサクサク層、内側はなめらかなチョコレートとなる“サクほろ食感”に、サクサククッキーをのせた期間限定の品質となる。ロレーヌ産岩塩を使用し、連食性のある後切れの良い味わいに仕立てた。
同社は発表で、「暑い時期に溶けてしまうことや手を汚す煩わしさを感じることなく、初夏のお出かけ時の気分転換やちょっとした小腹満たしにもぴったりです」とアピール。暑い時期でも持ち運べる菓子として販売する。
【画像】こちらは…冷凍しても“とろとろソース”、新アイス
本商品は、“焼きチョコ”ならではの、外側は香ばしく薫るサクサク層、内側はなめらかなチョコレートとなる“サクほろ食感”に、サクサククッキーをのせた期間限定の品質となる。ロレーヌ産岩塩を使用し、連食性のある後切れの良い味わいに仕立てた。
同社は発表で、「暑い時期に溶けてしまうことや手を汚す煩わしさを感じることなく、初夏のお出かけ時の気分転換やちょっとした小腹満たしにもぴったりです」とアピール。暑い時期でも持ち運べる菓子として販売する。