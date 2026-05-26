炎天下でも“溶けない”チョコレート、森永製菓が発売 6・9より期間限定「ベイク＜塩クッキーショコラ＞」

炎天下でも“溶けない”チョコレート、森永製菓が発売 6・9より期間限定「ベイク＜塩クッキーショコラ＞」