Tレックスの腕が極めて小さい理由について、新たな研究結果が発表された/Roger Harris/Science Photo Library/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）肉食恐竜ティラノサウルス・レックス（Tレックス）の腕は、なぜあんなに小さいのか――。その謎がついに解明されたのかもしれない。最強の恐竜にとって最も奇異なこの特徴はジョークのネタにもなり、理由については100年以上にわたって論議が交わされてきた。

Tレックスの腕の長さは90センチほど。後ろ足の3分の1にも満たない。成体で12メートルを超すこともある巨大な体と比べると、あまりにも不釣り合いに見える。

Tレックスのような肉食恐竜は腕の小さい種が多い。その理由については獲物を押さえつけるため、求愛行動のため、あるいは噛（か）まれないようにするためといったさまざまな説が唱えられているものの、今に至るまで定説はなかった。

5月20日の英学術誌に掲載された新研究は、そうした論議に決着をつける狙いがあった。研究チームは恐竜85種の分析をもとに、腕が小さくなったのは、頭蓋骨（ずがいこつ）が大きくなり続けて資源を消費した代償だったと結論付けた。

「頭蓋骨の造りが非常に頑丈な恐竜は、前肢が非常に小さくなる確率が高い」。論文の筆頭著者を務めた英ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの博士課程学生、チャーリー・ロジャー・シェラー氏はそう解説する。「大きさは関係ない。体重1トンであろうと10トンであろうと、頭蓋骨が頑丈であれば、腕は比較的小さくなる」

その理由について「進化は何もかもが同時に起こることを好まない」と同氏は指摘する。進化の過程では一方が他方より優先される傾向がある。「大きな獲物を仕留めるために頭を使うことに集中したければ、爪の付いた腕を長くし続けることにそれほど労力を注ぎたくはない。恐らくその必要はほとんどないので。そこで進化はこう言った。『もう腕はいらないから小さくしよう。頭蓋骨を強くして主力武器として使うことにもっとエネルギーを使おう』」

肉食恐竜の前肢の縮小と頭蓋骨の増大の関係については、これまでの研究でも示唆されていた。しかしシェラー氏によると、今回の研究では初めて5科の恐竜についてこの傾向を確認し、理論を統計で裏付けた。

頑丈な頭蓋骨の代償

研究チームは85種の恐竜について、化石や科学文献のデータを使って前肢と頭蓋骨の骨を測定した。

さらに、全体の大きさや骨の組み合わせ、噛む力といった要素に着目して頭蓋骨の強度を数値化する新たな手法を考案。これによって全ての頭蓋骨を一つの尺度で比較することが可能になった。当然ながら、最高点を獲得したのはTレックスで、続く2位は白亜紀前期の肉食恐竜ティラノティタンだった。ティラノティタンはTレックスより3000万年ほど前に、現在のアルゼンチンに生息していた。

Tレックスなどを含むティラノサウルス科の恐竜以外にも、ケラトサウルス科、メガロサウルス科、アベリサウルス科、カルカロドントサウルス科の4科で、大きく頑丈な頭蓋骨と小さな前肢との相関関係が確認された。いずれも大型の二足歩行肉食恐竜で、恐竜時代が始まった三畳紀から、巨大隕石の衝突によってほとんどの非鳥類恐竜が絶滅した白亜紀末期に至るまで、約1億8000万年にわたって世界各地に生息していた。

今回の研究によって、前肢の縮小は偶然の出来事ではなく、異なる種を横断して長期間にわたって起きた進化的特徴だったことが分かった。縮小の過程は科によって違いがあり、指のサイズがまず小さくなった恐竜もいれば、前肢が先に短くなった恐竜もいた。

しかし全てに共通点があった。「いずれも仕留めるためにもっと強い力を必要とする動物を餌にしていた。そこであの非常に頑丈な頭蓋骨が発達した」（シェラー氏）

獲物が大きくなるほど、それに対抗して恐竜の頭蓋骨は大きく頑丈になり、腕や爪に配分するリソースは枯渇した。「どんな相手にも頭から近付いていたため、頭が獲物と接触する部分になった」「飛びかかったり爪で戦ったりするよりも、獲物を倒すにはそれが一番簡単な方法だった」

ただし腕が何の役にも立たなかったわけではないという。「明らかに何らかの機能があった。そうでなければ腕はなかったはずだ」「その機能が何だったのかは分からない。しかしもう少し研究して解明できることを期待する」とシェラー氏は話している。