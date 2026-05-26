元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏が２６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、巨人の阿部慎之助監督の逮捕を受け、長女について心配した。

阿部監督は前夜、長女への暴行容疑で児童相談所から通報され駆けつけた警察に逮捕。２６日未明に釈放され、この日の午前中に球団事務所で会見に臨み、監督辞任を発表した。会見では、代理人が長女からの手紙も代読。「どのようにすればいいか分からないと（ＡＩに）相談したら、警察に通報される形になった。警察がきて驚いた。目前で泣き崩れてしまった」などと書かれており「私の事を心配されている方もたくさんいらっしゃると思いますが、大丈夫ですので」「大事に発展したこと恥ずかしく思っている」などと読み上げられた。

佐々木氏は父が目の前で逮捕されるという衝撃的な姿を見た長女について「娘さんが心配です。自分が想像以上の報道と結果になってしまったこと、手紙にも書いてありましたが、娘さんの精神的ケアも必要かなと思います」と述べた。

また元フジテレビの中村仁美も「あの手紙が娘さんの１００％本心で、全部であるのであれば、難しいとは思いますが、娘さんのためにも、阿部さん、戻ってくれないかな。それが一番娘さんのケアになると思うが、難しいですかね」と述べていた。