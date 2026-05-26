声優として長年第一線で活躍を続け、圧倒的な歌唱力を誇るKISHOW from GRANRODEOが ビルボードライブに初登場！

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声優として長年第一線で活躍を続け、圧倒的な歌唱力を誇るKISHOW from GRANRODEOが、満を持してビルボードライブに初登場。

2025年にユニット結成20周年を迎え、さらなる高みへと突き進むGRANRODEOのボーカリスト・KISHOWこと谷山紀章。2024年にリリースされたソロアルバム『深夜零時』では、R&BやSOUL、FUNKといったエッセンスを鮮やかに纏い、ボーカリストとしての圧倒的な深度を証明してみせた。

そんな彼が、ついにビルボードライブのステージにその姿を現す。今回はゲストにe-ZUKAを迎え、ここでしか味わえない珠玉の楽曲たちを披露する。濃密な空間で繰り広げられる、特別な宴を心ゆくまで堪能してほしい。

●ライブ情報

KISHOW from GRANRODEO Billboard Live

【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）

2026/8/10（月）

1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00

【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）

2026/8/12（水）

1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00

メンバー

KISHOW（from GRANRODEO）

大内 慶（Gt）

田辺トシノ（B）

一ノ瀬久（Dr）

滝澤俊輔（Key）

後藤天太（Sax）

Guest

e-ZUKA（from GRANRODEO）

チケット料金

【大阪】

BOXシート \28,300-（ペア販売）

S指定席 \13,600-

R指定席 \12,500-

カジュアルシート \12,000-（1ドリンク付）

【東京】

DXシートDUO \29,400-（ペア販売）

DUOシート \28,300-（ペア販売）

DXシート カウンター \14,700-

S指定席 \13,600-

R指定席 \12,500-

カジュアルシート \12,000-（1ドリンク付）

発売日

2026/6/13（土）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2026/6/20（土）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）

＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。

＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。

＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。

公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ東京：03-3405-1133

〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F

ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722

〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2

関連リンク

ビルボードライブ公式サイト

https://www.billboard-live.com/