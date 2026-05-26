声優として長年第一線で活躍を続け、圧倒的な歌唱力を誇るKISHOW from GRANRODEOが ビルボードライブに初登場！
声優として長年第一線で活躍を続け、圧倒的な歌唱力を誇るKISHOW from GRANRODEOが、満を持してビルボードライブに初登場。
2025年にユニット結成20周年を迎え、さらなる高みへと突き進むGRANRODEOのボーカリスト・KISHOWこと谷山紀章。2024年にリリースされたソロアルバム『深夜零時』では、R&BやSOUL、FUNKといったエッセンスを鮮やかに纏い、ボーカリストとしての圧倒的な深度を証明してみせた。
そんな彼が、ついにビルボードライブのステージにその姿を現す。今回はゲストにe-ZUKAを迎え、ここでしか味わえない珠玉の楽曲たちを披露する。濃密な空間で繰り広げられる、特別な宴を心ゆくまで堪能してほしい。
●ライブ情報
KISHOW from GRANRODEO Billboard Live
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
2026/8/10（月）
1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00
【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）
2026/8/12（水）
1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00
メンバー
KISHOW（from GRANRODEO）
大内 慶（Gt）
田辺トシノ（B）
一ノ瀬久（Dr）
滝澤俊輔（Key）
後藤天太（Sax）
Guest
e-ZUKA（from GRANRODEO）
チケット料金
【大阪】
BOXシート \28,300-（ペア販売）
S指定席 \13,600-
R指定席 \12,500-
カジュアルシート \12,000-（1ドリンク付）
【東京】
DXシートDUO \29,400-（ペア販売）
DUOシート \28,300-（ペア販売）
DXシート カウンター \14,700-
S指定席 \13,600-
R指定席 \12,500-
カジュアルシート \12,000-（1ドリンク付）
発売日
2026/6/13（土）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2026/6/20（土）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。
＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。
公演に関するお問い合わせ
ビルボードライブ東京：03-3405-1133
〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F
ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722
〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2
関連リンク
ビルボードライブ公式サイト
https://www.billboard-live.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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