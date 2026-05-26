テクニカルポイント ドル円 10日線158.78円
160.37 エンベロープ1%上限（10日間）
160.35 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.94 現値
158.86 一目均衡表・雲（上限）
158.78 10日移動平均
158.33 一目均衡表・転換線
158.16 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.61 100日移動平均
157.19 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.97 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.97 200日移動平均
10日線が158.78円まで上がってきている。同水準が目先のサポート。
160.35 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.94 現値
158.86 一目均衡表・雲（上限）
158.78 10日移動平均
158.33 一目均衡表・転換線
158.16 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.61 100日移動平均
157.19 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.97 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.97 200日移動平均
10日線が158.78円まで上がってきている。同水準が目先のサポート。