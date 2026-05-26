160.37　エンベロープ1%上限（10日間）
160.35　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.94　現値
158.86　一目均衡表・雲（上限）
158.78　10日移動平均
158.33　一目均衡表・転換線
158.16　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.61　100日移動平均
157.19　エンベロープ1%下限（10日間）
156.37　一目均衡表・雲（下限）
155.97　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.97　200日移動平均

10日線が158.78円まで上がってきている。同水準が目先のサポート。