テクニカルポイント ドル円 10日線158.78円 テクニカルポイント ドル円 10日線158.78円

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160.37 エンベロープ1%上限（10日間）

160.35 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

158.94 現値

158.86 一目均衡表・雲（上限）

158.78 10日移動平均

158.33 一目均衡表・転換線

158.16 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.61 100日移動平均

157.19 エンベロープ1%下限（10日間）

156.37 一目均衡表・雲（下限）

155.97 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.97 200日移動平均



10日線が158.78円まで上がってきている。同水準が目先のサポート。

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