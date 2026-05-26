藤田ニコル「【出産レポ】第一子出産レポ」　（写真は、YouTubeチャンネル「藤田ニコル☆NICOLE FUJITA」より）

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　モデルでタレントの藤田ニコル（28）が25日、「【出産レポ】第一子出産レポ」と題して自身のYouTubeチャンネルを更新し、出産前後の心境や実体験をリアルに語った。顔は隠されているが、サムネイル画像や動画の後半パートでは、生まれたばかりの長女との“2ショット”も披露している。

【写真】「にこるんのママ姿に感動」「泣いちゃった」第1子となる娘とニコルの“親子2ショット”

◆計画無痛分娩を選択　出産前夜は「痛すぎて寝れずに泣いてた」

　藤田は2023年8月、俳優・稲葉友（33）との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告し、今月1日に第1子誕生を発表した。なお、性別は「女の子」であることをSNSを通して明かしている。

　動画では、計画無痛分娩を選択した入院初日から、「痛すぎて寝れずに泣いてた」という出産前夜の様子、出産を終え産後ケア施設で過ごした様子が時系列で紹介された。

　痛みに耐えながら出産した瞬間は「本当になんて言うんだろう。出てきた瞬間に初めての感情になったというか、本当なんかこの10ヶ月間、不妊治療の期間も含めたらもうちょっとあるんだけど、それがそのいろんな場面がバーって」「赤ちゃんが“おぎゃあ”って泣いた瞬間になんかフラッシュバックしました」とニコル。

　「自分のなかで初めての感情になりました。涙もうわってあふれて、すごい本当に自分のおなかの中にいたんだなっていう感じで、すごい感動しました。言葉に表せないな」「本当、生まれてきてくれてありがとうっていう感じですね」と幸せを噛みしめるように、母になった心境を語っていた。

◆出産で体重は18キロ増「どうやって戻していこうかなっていうのは考え中です」

　なお、出産で「私の体重は最終18キロ増えました。やばすぎる。後半はね、ちょっと増えすぎかなって言われちゃって」とも告白。出産直後には4キロ減り、現在はもう少し減っていると思うと明かしつつ「どうやって戻していこうかなっていうのは考え中です」と話していた。

　動画の最後には、産後ケア施設で母子同室中の様子を紹介。赤ちゃんの顔はハートマークで隠されているが、かわいらしい小さな足がのぞいている。ニコルがすやすやと寝ているわが子に向かって「もう飲まなきゃダメだよ。起きてくださ〜い！起きないですか？」と優しく語りかけるなど、ほほ笑ましい親子のシーンがとらえられている。

　コメント欄には「ニコルちゃん、ご出産おめでとうございます」「最後のにこるんのママ姿に感動しすぎてボロ泣きした」「やばいにこるんがママしてる 感動して泣いちゃった」「ゆっくりお身体休めてね」「旦那さんと力合わせて頑張ってね」など、祝福やねぎらいの言葉が数多く寄せられている。