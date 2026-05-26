3時のヒロイン・かなで、徒歩NGだった セルフ暴露に福田麻貴は「そんな記事、ビュー数2です」
俳優の松本若菜、お笑いトリオ・3時のヒロイン（ゆめっち、福田麻貴、かなで）が26日、都内で行われたレインズインターナショナルが展開する『しゃぶしゃぶ温野菜』の新商品発表会に参加した。
【写真】なかよく同じ鍋をつつく松本若菜＆ゆめっち
新商品は平日限定の「鍋飲みセット」。選べる鍋と2時間飲み放題のセットとなる。26日から平日限定で販売開始となる。
前回のイベントで4人は意気投合し、“友だち”に。今回は“親友”になるために再会した。ステージで合流すると4人は「わ〜」と元気よくあいさつ。ただ福田は「『わ〜』って来ましたけど、さっきまで裏で一緒だったんです。直前までしゃべっていた」と切り替えの速さを暴露し、松本は「女優出ました？」と照れ笑い。また、それぞれインスタグラムを相互フォローしており、近況も把握しているそう。ミュージックビデオの監督を初めてした福田へ松本は「撮られてましたよね？」と話題にしたという。福田は「急に廊下で『撮られてましたよね？』としゃべりかけられた。私、週刊誌に撮られたかなと思った」と苦笑いを浮かべていた。
イベントでは「親友だからこそ話せるマル秘トーク」を行うことに。かなでから耳打ちで話を聞いた松本だったが「マル秘？」と確認。かなでは「今まで、ずっと…。基本、タクシー移動で…」と弁明した。マル秘トークの内容を公表することになり、かなでは「私、かなでは電動自転車を買いました！」と報告し、福田＆ゆめっちもポカンとした。福田は「それは電動自転車のメーカーさんに迷惑が掛かるから言わなかったの？」とイジって会場には笑いが広がった。“徒歩NG”というかなでは新宿から新宿三丁目という近距離もタクシー移動するほどだという。それが電動自転車を購入し、かなでは「この私が電動自転車を買った。動くために！」と高らかに宣言したが、福田は「電動や」とツッコミを入れて再び会場は笑いに包まれた。マル秘の話をセルフ暴露し、かなでは「皆さん、書いてください」と呼びかけたが、福田は「そんな記事、ビュー数2ぐらいです」と返していた。
【写真】なかよく同じ鍋をつつく松本若菜＆ゆめっち
新商品は平日限定の「鍋飲みセット」。選べる鍋と2時間飲み放題のセットとなる。26日から平日限定で販売開始となる。
前回のイベントで4人は意気投合し、“友だち”に。今回は“親友”になるために再会した。ステージで合流すると4人は「わ〜」と元気よくあいさつ。ただ福田は「『わ〜』って来ましたけど、さっきまで裏で一緒だったんです。直前までしゃべっていた」と切り替えの速さを暴露し、松本は「女優出ました？」と照れ笑い。また、それぞれインスタグラムを相互フォローしており、近況も把握しているそう。ミュージックビデオの監督を初めてした福田へ松本は「撮られてましたよね？」と話題にしたという。福田は「急に廊下で『撮られてましたよね？』としゃべりかけられた。私、週刊誌に撮られたかなと思った」と苦笑いを浮かべていた。