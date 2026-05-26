これまで12人に告白されたことのあるモテ女子・ねね。明るく気遣い上手なそらと、落ち着いた雰囲気が魅力のれんとで揺れる中、海辺でれんと2ショットに。砂浜を一緒に走り、海に向かって叫ぶ青春2ショットで、2人の距離は一気に縮まっていく。

【映像】12人に告白された高2女子（可愛すぎる水着姿も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。25日はラヨーン編第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

ねね（日向袮音、高2／滋賀県）

ゆきな（山本雪菜、高3／大阪府）

じゅな（朝倉樹菜、高2／茨城県）

いろは（椎名彩晴、高2／埼玉県）

【継続】

ゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

そら（宮崎宇宙、高1／福岡県）

れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）

すばる（黒崎昴、高3／神奈川県）

こうのすけ（江畑皇之介、高2／埼玉県）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」「クライストチャーチ編」からの継続）

「ねねちゃんはどうなのかなって」海辺2ショットで直球質問

2日目、メンバーたちは2つに分かれてグループ行動。りお、ゆうか、いろは、こうのすけが動物園を選び、その他の6人がマリンアクティビティを選択。海での時間を楽しんだあと、れんが気になっていたねねを誘った。

海辺のブランコに一緒に乗りながら、れんは、「今自分は気になってる人にねねちゃんが入ってて、ねねちゃんはどうなのかなって聞きたくて」と探る。するとねねは「ボートの時はれんくんがそらくんより上やって」「（でも）ねねが花くじ引いて、そらくんに行ったやん。それは1日目やから、そらくんのことをもうちょっと知りたいなと思って」とそらとの特別デートに言及。そのうえで、現在は「同じくらい」というねねの言葉に、れんは「同じくらいか」とやや複雑な表情を見せる。

れんは、「これからもお互いのこと知っていきたいから」と、自分で考えてきたクイズを提案。お題に対する相手の答えをできるだけ少ないヒントで正解したほうが勝ち、というルールで、まずは「（会うとしたら）月に最大何回か？」に。

ねねは滋賀、れんは神奈川という遠距離で、れんは「会えたら会いたいです」というも、ねねが「5回以上？」と確認するとれんは「5回未満です」とすれ違ってしまう。

気まずくなったれんは「考えてきたのが想定外すぎて難しかったから、普通に話そう」と仕切り直し、お互いの恋愛観や会う頻度について話すことに。会う頻度について、ねねが「最低月1くらい」「でも、めっちゃ会えるなら会いたいから、結構会いたいかも」と伝えると、れんも「会えるときに会っちゃうみたいな？」とうなずいた。

「気持ちがれんくんの方が上」ねねの本音に、嬉しそうなれん

ブランコを一緒に漕ぎながら距離を縮めるなか、ねねは「ゆうかちゃん誘ったやん？なんか変わった？」と、朝デートでれんがゆうかを指名したことに触れる。

れんは素直に、「朝デート行って、今はゆうかちゃんの方が上」としながらも、「でもまだ悩んでたから、ここで話したいなと思って」と現在の心境を明かす。

れんの気持ちを「なるほどね…」と受け止めた上で、ねねは、「気持ちがれんくんの方が上」とまっすぐに告白。初めて明かされたねねの気持ちに、れんは思わず「上？ありがとう！マジで嬉しい」と笑顔を見せ、ねねは「だから、頑張るな！」とアピールした。

さらに2人は、「素を出したい」という流れから、砂浜を一緒に走ることに。はしゃぎながらサンダルを脱ぎ、海辺を全力で駆け出す2人の様子に、スタジオのかすは「せいしゅーん！」と愛おしそうに見守り、走り終えたあと、れんが「ちょっと緊張解けた？」と聞くと、ねねは「解けた！」「やっぱ運動大事やな」と自然と笑顔に。

さらにれんは、「じゃあもっと素出したくて、海に向かってめっちゃ叫んでみる？」と提案。

2人は並んで海へ向かい、「初めての今日好きたのしもう！」と大声で叫ぶ。

叫び終えたあと、れんが「大丈夫？素だせた？」と確認すると、ねねは「めっちゃいいよ」と満足そうな笑顔。最後は両手でハイタッチを交わし、仲良くその場を後にした。スタジオでは、ねねのれんに対する想いについて、「やっぱこの落ち着いたトーンとかがいいんだろうな」と井上がコメント。大友も「れんはこの感じが魅力の一つだしな」と、れんの魅力を絶賛した。