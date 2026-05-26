【ファミマ】アプリ会員は「じゃがビー」無料券をゲットするチャンス！5月26日スタートのお得企画まとめ。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年5月26日から実施しています。

様々な飲料がお得に

はじめに、5月26日から6月1日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹」（各650ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、購入・引換ともに「綾鷹」のホットは対象外です。

2つめの対象商品は、アサヒ「三ツ矢サイダー」「三ツ矢 果実のあまみ白葡萄」（各500ml）。

どちらか1本を購入すると、「三ツ矢サイダー」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月2日7時から8日まで。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。

1つめの対象商品は、カルビー「Jagabee」の「バターしょうゆ味」「うすしお味」です。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「爽健美茶」（600ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月2日から8日まで。

そして、ファミマのアプリ「ファミペイ」でクーポンを配信中。期間中は何度でも使えます。

【アーモンド・ブリーズ50円引き】

5月26日から6月15日までの期間、カゴメ「アーモンド・ブリーズ プロテイン」に使えるファミペイクーポンを配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ