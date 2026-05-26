【田中そば店】麺大盛＆トッピング1品が無料！公式SNSフォローでお得な特典をゲット《5月31日まで》

オイシーズが運営する「中華そば専門 田中そば店」では、2026年5月25日から31日までの期間、「麺大盛＆トッピング無料」を実施中です。

お食事無料券が当たるキャンペーンも

「田中商店グループ」の公式Instagramのフォロワー1万人突破の記念イベントとして、期間中に田中商店グループのSNS（Instagram、X）フォロー画面を提示すると、「麺大盛＆トッピング1品無料」のサービスが受けられます。

フォローしている本人のみ対象。フォロー画面をスタッフに提示してください。期間中なら何回でも利用できます。

また、Instagram（＠tanakashouten_group）、Xにて、好みのラーメンが1人1杯無料になる「お食事無料券ペアセット」が当たるキャンペーンも同期間に実施中です。抽選で20人に当たります。

公式SNSをフォローのうえ、田中そば店への思い出や愛あるコメントを投稿してください。Instagramはストーリー、フィード、リールのいずれかで投稿、Xはハッシュタグ「＃田中そばフォロワー1万人」を付けて投稿することが応募条件です。

当選者には、参加したInstagramまたはXへDMで連絡されます。当選の連絡のため、参加アカウントは公開アカウントにしてください。

「お食事無料券」は中華そば専門 田中そば店の全店舗で使えます（田中商店を除く）。

予告なく中止または内容が変更になる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部