バーチャレクス・ホールディングス<6193.T>が後場に入って強含み、年初来高値を更新した。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、三菱総合研究所<3636.T>子会社の三菱総研ＤＣＳと、顧客接点領域の高度化を目的に業務提携したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなったようだ。



ＤＣＳが持つシステム構築力及び人工知能（ＡＩ）・データ活用技術と、バーチャレクが培ってきたＣＲＭ構築やコンタクトセンター運営の知見を融合。ＡＩやデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を活用した次世代型の顧客接点ソリューションを共同で展開するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS