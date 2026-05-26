今年３月から４月にかけて、山形市に住む８０代の女性が現金２００万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。

警察によりますと、今年３月３０日、山形市に住む８０代の女性の自宅の固定電話に、女性の息子を名乗る男から、「喫茶店でカバンの置き引きにあった」「あしたまでお金が必要だが手持ちがないので、立て替えてほしい」「家まで知り合いの若い男がお金を取りに行く」などと電話がありました。

女性はその話を信用し、翌日に自宅を訪問してきた男に現金１００万円を手渡したということです。

しかしその日の夜、息子を名乗る男から再度電話があり、「１００万円だけでは足りなかった、明日もう１００万円用意してほしい」などと言われたことで、翌日にも自宅近くで同じ男に現金１００万円を手渡したということです。

その後、警察の捜査により被害が明らかになりました。

この被害は、犯人が親族などを装い金銭をだまし取る「オレオレ詐欺」という手口の特殊詐欺です。

警察は、電話でお金の話が出たら一度電話を切り、家族に確認するか、警察に相談するよう注意を呼び掛けています。