『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）の公式SNSが、Snow Manの阿部亮平とSixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）のコメント動画を公開し、話題を集めている。

【写真＆動画】阿部亮平＆髙地優吾のコメント／『今夜はナゾトレ』『ナゾトレMAXXX』過去オフショット 他

■阿部亮平＆高地優吾、すらりシルエット際立つ並び

投稿では、5月28日放送の同番組に登場する阿部と高地の収録後インタビューを公開。

阿部は、ネイビーのジャケットにストライプシャツを合わせた落ち着いたスタイリング。すっきりとしたシルエットで、知的な雰囲気をまとっている。

一方の高地は、薄いグレーのジャケットに黒シャツを合わせた爽やかな装い。ゆったりとした袖のデザインも印象的だ。

阿部が「めっちゃお腹減った」と言うと、高地は「餃子のフェス行きたい」と反応し、冷凍餃子について語る場面も。ふたりの自然なやり取りからは、普段からの仲の良さがうかがえる。

さらに、最後は同番組でおなじみの両手をクロスさせたポーズも披露。終始笑顔で、リラックスした空気感も伝わる動画となっている。

SNSでは「仲良しなのが伝わる」「あべちゃん嬉しそう」「かわいいふたり」「ふたりの優しい空気感が大好き」「あべゆご最高」「癒される」「尊い」「推しと推し」「スタイル良い」などの声が寄せられている。

■『今夜はナゾトレ』で高地優吾が阿部亮平の代理でキャプテンを務めたことも

■阿部亮平『ナゾトレMAXXX』過去オフショット