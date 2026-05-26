阿部亮平がグレースーツ姿で定食屋に！のれんをかき分け納豆ご飯と嬉しそうに自撮りしたオフショットに「スーツ姿もノールック納豆もかっこいい」「姿勢よくてステキ」「ひょっこり姿かわいい」

【写真＆動画】阿部亮平がグレースーツ姿で定食屋を訪れる「ベンチャーサポート税理士法人」CM＆オフショット

Snow Manの阿部亮平が「ベンチャーサポート税理士法人」のCMオフショットを公開。阿部はベンチャー支援特化型の税理士法人・ベンチャーサポート税理士法人のアンバサダー「ベンチャーサポートアンバサダー」を務めている。

■CMで手元を見ずにかき混ぜた納豆をのせた“ノールック納豆卵かけご飯”も披露

阿部が公開したオフショット＆ムービーは計6点。1枚目では、グレーのチェック柄スーツにグリーンのネクタイをしめて花束を抱え、CMの舞台となった定食屋のメニューを背景に微笑んでいる。

さらにのれんをくぐるサラリーマン風のカットや、おいしそうな定食を前にダブルピースする笑顔、「ノールック納豆卵かけご飯成功の記念を！！撮らずには！！いられなかった！！！！！」とうれしそうな笑顔で納豆卵かけご飯を手にした自撮り、そしてキリリとした表情のポスターも。

最後には動画も披露。カメラ目線で熱弁をふるう一方で、手元を見ずに卵を割り、納豆をかき混ぜてご飯にのせ、その上に生卵をのせるシーンを収めたCMを公開している。

コメント欄には「スーツ姿もノールック納豆もかっこいい」「姿勢がよくてステキ」「のれんからひょっこり姿かわいい」などといったファンの声が続々と到着。

阿部は、阿部のアップが続々と現れるCM動画も公開している。

■「ノールック納豆卵かけご飯成功の記念を！！撮らずには！！いられなかった！！！！！」（阿部）

■ドアップの熱弁に惚れ惚れする「ベンチャーサポート税理士法人」CM