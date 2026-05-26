櫻坂46、ニューシングル収録内容発表！四期生楽曲「We got your back」配信決定
櫻坂46の15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」（6月10日リリース）の収録内容が公開となった。
■四期生楽曲「We got your back」は5月28日より配信スタート
坂道グループ初の両A面シングルとなる今作。「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲「コインランドリー」の収録がすでに発表となっている。
今回、あらたにTYPE-Bに収録される「We got your back」が、四期生楽曲であることが発表された。なお、「We got your back」は5月28日より配信スタートとなる。
■リリース情報
2026.05.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「コインランドリー」
2026.05.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「We got your back」
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/