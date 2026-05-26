26日13時現在の日経平均株価は前日比41.66円（-0.06％）安の6万5116.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は791、値下がりは717、変わらずは55。



日経平均マイナス寄与度は391円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が101.57円、キオクシア <285A>が81.19円、中外薬 <4519>が51.39円、フジクラ <5803>が46.66円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を712.81円押し上げている。次いでイビデン <4062>が32.18円、太陽誘電 <6976>が31.18円、村田製 <6981>が12.71円、京セラ <6971>が10.46円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、建設、不動産、その他金融と続く。値下がり上位には医薬品、非鉄金属、卸売が並んでいる。



※13時0分12秒時点



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