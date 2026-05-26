気象庁5月26日、“台風のたまご”にあたる「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。

【画像を見る】カロリン諸島で熱帯低気圧が発生 今後の進路は？

熱帯低気圧は、24時間以内に台風へ発達する見込みです。カロリン諸島をゆっくりと西北西へ進んでいて、中心気圧は1006hPa、中心付近の最大風速は15m/s、最大瞬間風速は23m/sだということです。

予報によりますと、熱帯低気圧は27日午前9時までに台風に発達し、カロリン諸島を西北西へ10km/hで進んでいくとみられています。中心気圧は1002hPaで、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/s、予報円の半径は130kmになるとみられます。

熱帯低気圧 今後の進路は？

▼26日午前9時の実況

種別：熱帯低気圧

存在地域：カロリン諸島

進行方向、速さ：西北西 ゆっくり

中心気圧：1006 hPa

中心付近の最大風速：15 m/s (30 kt)

最大瞬間風速：23 m/s (45 kt)

※26日の雨と風最新シミュレーションはこちら※

▼27日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：カロリン諸島

進行方向、速さ：西北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧：1002 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)

予報円の半径：130 km (70 NM)

※27日の雨と風最新シミュレーションはこちら※

▼28日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：フィリピンの東

進行方向、速さ：北北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧：998 hPa

中心付近の最大風速：23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (65 kt)

予報円の半径：200 km (110 NM)

※28日の雨と風最新シミュレーションはこちら※

29日～31日の予報

▼29日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：フィリピンの東

進行方向、速さ：北北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧：990 hPa

中心付近の最大風速：30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速：40 m/s (80 kt)

予報円の半径：260 km (140 NM)

暴風警戒域：全域 330 km (180 NM)

※29日の雨と風最新シミュレーションはこちら※

▼30日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：フィリピンの東

進行方向、速さ：北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧：985 hPa

中心付近の最大風速：30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速：40 m/s (80 kt)

予報円の半径：330 km (180 NM)

暴風警戒域：全域 430 km (230 NM)

▼31日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：日本の南

進行方向、速さ：北北西 15 km/h (7 kt)

中心気圧：980 hPa

中心付近の最大風速：30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速：45 m/s (85 kt)

予報円の半径：440 km (240 NM)

暴風警戒域：全域 560 km (300 NM)

26日～31日 雨と風の最新シミュレーションを見る

27日：雨と風の最新シミュレーションを見る

28日：雨と風の最新シミュレーションを見る

29日：雨と風の最新シミュレーションを見る

近畿の16日間天気予報