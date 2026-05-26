【Finalmouse Starlight X】 5月31日3時（日本時間）より予約開始 価格：179ドル

Finalmouseは5月26日、ゲーミングマウス「Starlight X」を発表した。5月31日3時より予約受付を開始予定で、価格は179ドル。

本製品は、様々なゲーミングマウスを手がけるFinalmouseの最新モデル。新開発の「TMR デュアルステートアナログクリックシステム」を搭載しており、クリック遅延を最大35ms短縮するほか、アクチュエーションポイントを0.01mm単位で調整でき「ラピッドトリガー」にも対応する。

また、同社としては11年ぶりに新形状を採用し、より高い安定性と優れた操作性を実現しているほか、カーボンファイバー超複合材によって剛性を確保しつつ、重量は38gと超軽量級となっている。このほかにも、最高レベルのワイヤレスシステム、専用のカスタムセンサー「Finalmouse F1」を搭載している。

「Starlight X」は同社の公式サイトにて販売予定で、日本への配送にも対応。なお、注文から7週間後に発送予定となっている。

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