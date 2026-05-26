服着る時のプチストレス →【ダイソー・セリア】で解決！ 見かけたら即カゴ推奨「便利アイテム」

服を着るとき、「肩紐がズレる」「ウエストがちょっとキツくなったかも……」と感じる瞬間もあるもの。そんなプチストレスを解決してくれるアイテムを【ダイソー】と【セリア】で発見しました。今回は、手に取りやすい価格で気軽に試せて、毎日のちょっとした悩みに役立つ「便利アイテム」をご紹介します。

ズレを防いできれい見えをキープ

【ダイソー】「服ズレ防止テープ（レギュラーサイズ 16枚）」\110（税込）

肩紐のずり落ちや、服のズレが気になるときに役立つのがこのテープ。白いシートをはがすと透明のテープになっており、目立ちにくい仕様です。服同士を固定するのはもちろん、肌に直接貼れるので、浅めの靴下の脱げ対策にも便利。ポーチの中に入れておけば、外出先でズレに気づいたときにもさっと貼ることができます。1シート16枚入りで、気軽に使いやすいのも魅力。

こっそりサイズ調整できる便利バンド

【セリア】「ウエスト延長バンド」\110（税込）

ボトムスのボタン部分に取り付けることで、約2cmサイズをゆるめられる延長バンド。なじみやすいボタンデザインで、こっそりと調整できるのが魅力です。少しウエストがきつく感じるときや、長時間座る予定があるときにも活躍。食事会や旅行などで、いつものボトムスを少しゆとりを持ってはきたい日にも重宝しそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。