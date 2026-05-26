「な、なにこれ！？」洗濯機の“まさかの惨状”にフリーズ。中は『ゼリーまみれ』その正体とは、、、！

これは筆者が体験した出来事です。ママ友から届いた“洗濯機トラブル”の連絡に、「大変だね」とやり取りしていた数日後。まさか同じように、自分の身にも起こるとは思っていませんでした。洗濯機を開けた瞬間、目の前に広がっていた光景とは──。

ママ友から届いた“衝撃の動画”

ある日、ママ友から一通のLINEが届きました。

「見てよ、これ」

送られてきたのは、洗濯機の底から水がポタポタと漏れている動画でした。

話を聞くと、子どもがパウダービーズのクッションを入れてしまったらしく、洗濯機の中は白いビーズで大惨事。業者を呼ぶことになり、しばらく使えないとのことでした。

「うわ、それは最悪だね！」

そんなやり取りをしながら、どこか他人事のように受け止めていたのです。

まさか自分には、起こらないと思っていた

うちの子も、ときどき驚くようなものを洗濯かごに入れていることがあります。折り紙や小さなおもちゃが出てきたこともあり、「気をつけないと」と思っていました。

それでも、どこかで（まあ、あそこまでのことは起きないだろう）と軽く考えていたのです。