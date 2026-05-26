兵庫・たつの市で母娘殺害 殺人の疑いで男を指名手配

24日、殺人の疑いで大山賢二容疑者(42)が指名手配されました。

【写真を見る】指名手配されている大山賢二容疑者(42)

大山容疑者は13日ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、住人の田中千尋さん(52)を刃物のようなもので複数回突き刺して殺害した疑いがもたれています。

また、この事件では、千尋さんの母・澄恵さん(74)も死亡していて、2人は自宅の玄関付近で血を流して倒れていました。

17日に現場付近を歩く大山容疑者の姿です。キャップにメガネ、マスク姿。片手にかばんを抱えながら、ゆっくりと歩いています。

この2日後の19日に遺体が発見され、事件が発覚しました。親子が殺害されたとみられる13日ごろから、6日ほどが経過していました。

田中さん親子を知る人

「別に資産家でもないし、普通の家庭で恨みを買うような感じではない。穏やかというか、けんかになるようなタイプじゃない」

穏やかに暮らしていたという親子と大山容疑者の間に一体なにがあったのでしょうか…?

約10年前まで容疑者が住んでいた隣家を家宅捜索

渡部峻キャスター

「容疑者は母娘の自宅の南隣、茶色の建物に住んでいたとみられています」

10年ほど前まで、田中さんの家の隣に住んでいたという大山容疑者。

現在は空き家になっていますが、捜査関係者によると、警察は25日、この家の家宅捜索をおこなったということです。

25日、大山容疑者の幼少期から高校時代までを知る同級生が当時の様子を語りました。

大山容疑者の同級生

「普通の子という言葉以外、見つからないくらい普通の子。ちょっと信じられない。怒るような子でもない。おっとりしてて。めっちゃ明るいって子でもなく、でもめっちゃ根暗でもなく。挨拶すれば返してくれるし、話せば返してくれる」

――お隣（田中さん親子）との関係は？

大山容疑者の同級生

「悪いというのは聞いたことない。めっちゃ良いとも聞いたことないが、悪いというのは一切聞いたことはない」

発覚3日前 警察官に「人を殺した」

現在も行方がわかっていない大山容疑者ですが、遺体が発見された3日前の16日に、警察が大山容疑者に接触していたことが新たにわかりました。

場所はたつの市から離れた高砂市。「歩道で寝ている人がいる」と交番に通報があり、駆けつけた警察官が、大山容疑者に声をかけたといいます。

すると、警察官に対し…

大山賢二容疑者(42)

「人を殺した」

その後、警察署で話を聞きましたが、話の内容に具体性がなかったため、警察官が居住歴のあった、たつの市の事件現場近くまで車に乗せて送り届けたといいます。

そして、翌日の早朝…

大山容疑者とみられる男と接触

「朝のランニングに出かけようと（シャッターを）開けた時に、何かいるなと思って見たら、そこに（男が）座っていた」

大山容疑者とみられる男が、現場の近くの住宅の玄関前に座り込んでいたといいます。

付近の防犯カメラにも、この同じ時間帯に白い服に黒いズボンで、手に何かを持った大山容疑者とみられる男の姿が映っていました。

大山容疑者とみられる男と接触

「『何の用事でこんな時間に？』と話をしたが、質疑応答がまったく返ってこない。（男に）『立ち上がろうか』と言ったが、立ち上がれない。『手を貸そうか』と言ったら『いいです』と。ずっとかばん抱えてプルプル震えながら立ち上がって、歩いて向こうへ行った」

一方、事件が起きる前にも、大山容疑者とみられる不審な人物が目撃されていました。

大山容疑者とみられる男を目撃

「大山容疑者の（以前住んでいた家の）玄関の前で、慌てた感じで、私を見て隠れるような感じで、パッと後ろを向いて（ドアノブを）ガチャガチャとして入ろうとする感じで」

警察はこれまで、大山容疑者と2人の間でトラブルは確認されていないとしています。