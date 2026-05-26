JRA女性騎手の今村聖奈（22）が26日までに自身のインスタグラムを更新。“相棒”と最新2ショットを投稿した。

今村は24日に開催された牝馬クラシック第2弾G1「第87回オークス」で5番人気のジュウリョクピエロに騎乗。東京芝2400メートルは初騎乗でも不安はなかった。道中は焦らず後方待機。直線は上がり3F（600メートル）最速タイ33秒1の鬼脚を使い、馬群を縫って力強く伸びて差し切った。88年オークス（コスモドリーム）の熊沢重文以来2人目となる、日本のクラシック初騎乗初勝利の快挙。JRA所属女性騎手として初のG1ジョッキーとなった。

自身のインスタグラムで「ピエちゃんありがとう」と“相棒”への感謝の言葉からつづり始めた。

「関係者の皆様、応援してくださった皆様、ありがとうございました。"感動した"と言ってもらえたこと、いつもお世話になっている師匠や厩舎スタッフとチーム一丸で勝てたこと、これ以上ない幸せです！今でも夢を見ているようで、このような素晴らしい馬に出会うことができ、騎手冥利に尽きます。現状に満足することなく、一旦喜びは切り替えて、今週の競馬も気を引き締めて頑張ります。この先もこのような瞬間に出会えるように日々精進していくので、引き続き応援していただけると嬉しいです」と吐露した。

最後にハッシュタグでは「#今朝ピエロ」と記して、ジュウリョクピエロとの最新2ショットを投稿した。

ネットでは「聖奈ちゃんの度胸が勝利をもぎ取った」「みんなで勝ち取ったG1制覇」「本当に強かった」「歴史が動いた日に感動！」「ピエちゃんと仲良し」などの声があがった。