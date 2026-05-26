お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が26日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。大阪でのロケで困惑した体験談を明かした。

この日は「関西ナンバーワン県民性＆絶品グルメ＆地元愛バトル」として、京都代表「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、大阪代表「クワバタオハラ」くわばたりえ、兵庫代表「Aぇ! group」末澤誠也が登場した。

そして京都府民、兵庫県民が思う大阪のイメージについて、「人との距離感がゼロ」「電車の治安が悪い」「余談でもオチを求める」が挙げられた。

すると岩井は「商店街ロケとかをしてても、とんでもないもんね。人が話し掛けてきちゃったり」と回想。相方・澤部佑は「岩井はなんか謎の人気があって」といい、「アンタ、来てたんか大阪に〜」と言いながら、通行人からハグされる様子を再現した。

そんな状況に岩井は「ワケが分からないんだよね」と困惑。「俺のことを知ってるんだったら、そういうのが嫌だってことも分かるじゃない」と嘆いた。

これを受けて小杉は「大阪の有名な番組で、彼（澤部）は探偵をしてた。だから“うちらが知ってる子の友達や”と思ってる」と解説。「“澤部君とこの岩井君やないか”みたいな」との説明に、岩井は「なるほどね！そういうことか」と納得していた。