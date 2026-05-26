巨人激震！阿部慎之助監督の辞任発表　長女への暴行疑いで逮捕を受けて　就任3年目のシーズン途中「すいません」と涙

阿部監督は就任3年目のシーズンで現場を離れることになった(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

巨人軍は5月26日、阿部慎之助監督の辞任を発表した。

長女に対する暴行の疑いで5月25日に警視庁に現行犯逮捕され、その後釈放されていた。

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25日午後7時すぎ、「父親から暴力を受けた。殴られた」と児童相談所に通報があり、阿部監督自身も容疑を認めたとされる。事件当時、18歳の娘と15歳の娘も自宅にいてケンカの仲裁に入ったという。

阿部監督の呼気からはアルコールの検出も認められ、阿部監督は姉妹ゲンカの仲裁に入ったところ長女に言い返され、「カッとなった」として事実関係を認めていると報じられた。

26日に緊急会見を開いた巨人、阿部監督は涙まじりに「すいません、こういう形で去るってことは本当にご迷惑をかけているなと思います」と謝罪した。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]