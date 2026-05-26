◇MLB ドジャース5-3ロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはロッキーズに逆転勝利しました。

「1番・DH」で出場した大谷翔平選手が初回に初球を捉え、ツーベースヒットを放ちます。しかし打線はつながらず、得点にはなりませんでした。

そして3回、先頭打者キム・ヘソン選手のヒットで出塁するとキケ・ヘルナンデス選手のタイムリーツーベースで先制点をつかみます。

しかし4回、ノーアウト走者1、3塁のピンチを背負うとタイムリーヒットで同点に追いつかれ、さらに続く打者に犠牲フライで逆転を許しました。その裏にアンディ・パヘス選手のツーベースヒット、テオスカー・ヘルナンデス選手の安打と盗塁で1アウト走者2、3塁の好機をつくりますが、ここでも打線がつながらず。得点チャンスを逃します。

そして7回、エセキエル・トーバー選手の本塁打をくらい、さらに点差が開きます。しかしその裏ドジャースの反撃が始まります。ウィル・スミス選手、キム選手が四球で出塁。さらにミゲル・ロハス選手が死球を受け満塁のチャンスで打席には大谷選手。

大谷選手の打球はセカンドへ転がり2塁はアウト、1塁もアウトの判定が出ますが、チャレンジで覆りセーフに、その間に1人が生還。続くムーキー・ベッツ選手が犠牲フライ、フレディ・フリーマン選手も長打を放ちドジャースが逆転に成功します。これだけにとどまらず、パヘス選手がタイムリーヒットで追加点をあげドジャースが逆転勝利を飾りました。