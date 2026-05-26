松本若菜＆3時のヒロイン、イベント進行忘れて鍋を爆食い
俳優の松本若菜、お笑いトリオ・3時のヒロイン（ゆめっち、福田麻貴、かなで）が26日、都内で行われたレインズインターナショナルが展開する『しゃぶしゃぶ温野菜』の新商品発表会に参加した。
【全身ショット】わちゃわちゃ！再会をよろこぶ松本若菜＆3時のヒロイン
新商品は平日限定の「鍋飲みセット」。選べる鍋と2時間飲み放題のセットとなる。26日から平日限定で販売開始となる。
前回のイベントで4人は意気投合し、“友だち”に。今回は“親友”になるために再会した。ステージで合流すると4人は「わ〜」と元気よくあいさつ。ただ福田は「『わ〜』って来ましたけど、さっきまで裏で一緒だったんです。直前までしゃべっていた」と切り替えの速さを暴露し、松本は「女優出ました？」と照れ笑い。また、それぞれインスタグラムを相互フォローしており、近況も把握しているそう。ミュージックビデオの監督を初めてした福田へ松本は「撮られてましたよね？」と話題にしたという。福田は「急に廊下で『撮られてましたよね？』としゃべりかけられた。私、週刊誌に撮られたかなと思った」と苦笑いを浮かべていた。
その後、新商品の「鍋飲みセット」を体験。4種類から選べる出汁から4人は思い思いの鍋をセレクトし、バクバク食べまくった。外食の意識調査の結果を発表している際も松本はアク取りを行い、かなでは火加減を気にするなど、最後までおいしく鍋を食べまくり。女子会トークも盛り上がりすぎ、MCから「すみません！そろそろ聞いてください」とストップを掛けられていた。
【全身ショット】わちゃわちゃ！再会をよろこぶ松本若菜＆3時のヒロイン
新商品は平日限定の「鍋飲みセット」。選べる鍋と2時間飲み放題のセットとなる。26日から平日限定で販売開始となる。
前回のイベントで4人は意気投合し、“友だち”に。今回は“親友”になるために再会した。ステージで合流すると4人は「わ〜」と元気よくあいさつ。ただ福田は「『わ〜』って来ましたけど、さっきまで裏で一緒だったんです。直前までしゃべっていた」と切り替えの速さを暴露し、松本は「女優出ました？」と照れ笑い。また、それぞれインスタグラムを相互フォローしており、近況も把握しているそう。ミュージックビデオの監督を初めてした福田へ松本は「撮られてましたよね？」と話題にしたという。福田は「急に廊下で『撮られてましたよね？』としゃべりかけられた。私、週刊誌に撮られたかなと思った」と苦笑いを浮かべていた。
その後、新商品の「鍋飲みセット」を体験。4種類から選べる出汁から4人は思い思いの鍋をセレクトし、バクバク食べまくった。外食の意識調査の結果を発表している際も松本はアク取りを行い、かなでは火加減を気にするなど、最後までおいしく鍋を食べまくり。女子会トークも盛り上がりすぎ、MCから「すみません！そろそろ聞いてください」とストップを掛けられていた。