◆米大リーグ ドジャース５―３ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打１打点１四球の活躍で逆転勝利に貢献した。チームは先発シーハンが６回２失点と好投し、７回には２番手右腕ハートが先頭に被弾。球団新記録で３８イニング続いていた連続無失点記録が途絶えた。

相手先発ゴードンは今季７試合に登板しているが、メジャー初先発で、大谷とは通算６打席対戦があり、３打数１安打３四球だった。１打席目は初球を捉えると、打球速度１０５・７マイル（約１７０キロ）の右翼線への二塁打を放った。二塁ベース上では両手を大きく左右に振った後に左足を蹴り出す新パフォーマンスも披露した。

１―３の８回無死満塁で迎えた４打席目は二ゴロに。一時は一塁もアウトとなり併殺打の判定となったが、激走で一塁を駆け抜けた大谷がセーフを猛アピール。両手を耳に当て、リクエストを求めるポーズ。判定は覆り、大谷に打点もついた。１死一、三塁となると、続く２番ベッツの左犠飛で同点に追いつき、３番フリーマンの右翼フェンス直撃のタイムリー二塁打で勝ち越しに成功した。

試合前には２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが始球式を務めた。三浦さんは「ＲＩＫＵ」の背ネームに背番号「６」。木原さんは「１２」に「ＲＹＵＩＣＨＩ」のドジャースユニホーム姿で登場。捕手役にはロバーツ監督が異例の捕手参戦した。木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」を披露すると、“異次元”な光景に球場からどよめき。三浦さんが投じた一投は惜しくもノーバウンドとはならなかったが、大きな拍手が送られた。