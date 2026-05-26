◇ナ・リーグ ドジャース5−3ロッキーズ（2026年5月25日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打で2試合ぶりにヒットをマーク。チームは逆転勝ちで連勝を3に伸ばした。

初回の第1打席は相手先発・ゴードンの第1球、内角スライダーを引っ張って右翼線二塁打にし、2試合ぶりに安打をマーク。3回無死二塁の第2打席はストレートの四球を選んだ。1−2の5回無死一塁の第3打席は左飛だった。

1−3の7回無死満塁と絶好の反撃機で第4打席を迎え、相手3番手左腕・ベルナルディノの初球、低めカーブを狙った。ただ、打球はゴロとなり二塁手・カストロの正面へ。4−6−3の併殺打となり、打者走者の大谷もアウトの判定が下った。

それでも激走で一塁に達すると、必死にセーフをアピール。ドジャース側のチャレンジによるリプレー検証の結果、セーフに判定が覆り、併殺を免れた。この間に三塁走者が生還し、2−3と1点差に迫った。

なおも1死一、三塁からベッツの左犠飛で同点に追いつくと、フリーマン、パヘスの連続適時打も飛び出し、この回4者連続打点で一気に4点を奪い逆転に成功した。

8回以降は救援陣がリードを守り切り、ドジャースは逆転勝ち。連勝を3に伸ばした。