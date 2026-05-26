【DRAGON QUEST x INSTAPUMP FURY 94】 5月27日12時～6月26日 予約販売予定 価格：27,500円 【DRAGON QUEST x VINTAGE TEE】 5月27日 発売予定 価格：7,700円

リーボックは、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年を記念したコラボアイテムとして「DRAGON QUEST x INSTAPUMP FURY 94」を5月27日12時から6月26日に予約販売、「DRAGON QUEST x VINTAGE TEE」を5月27日に発売する。価格は「INSTAPUMP FURY」が27,500円、「VINTAGE TEE」が7,700円。

「DRAGON QUEST x INSTAPUMP FURY 94」は「ドラゴンクエスト」から「ドラゴンクエスト XI」までのゲームソフトのパッケージカラーをテーマとした配色のスニーカー。各パーツの細部まで作品の特徴を反映したという。

ヒールと甲にロゴを配置しており、「PUMP BALL」にはスライムとオリジナルの数字をプリント。靴箱は宝箱デザインで、「ちいさなメダル」が付属する。

ドラゴンクエスト

ドラゴンクエストII

ドラゴンクエストIII

ドラゴンクエストIV

ドラゴンクエストV

ドラゴンクエストVI

ドラゴンクエストVII

ドラゴンクエストVIII

ドラゴンクエストIX

ドラゴンクエストX

ドラゴンクエストXI

「DRAGON QUEST x VINTAGE TEE」は歴代ゲームソフトのパッケージを思わせるカラーを背景に、スライムと「INSTAPUMP FURY」を組み合わせたデザインとなっている。各作品に合わせたカラーリングとReebokロゴが並んでいる。

ボディはストーンウォッシュ加工を施し、背面にはドラゴンクエスト40周年記念エンブレムを描いている。

ドラゴンクエスト

ドラゴンクエストII

ドラゴンクエストIII

ドラゴンクエストIV

ドラゴンクエストV

ドラゴンクエストVI

ドラゴンクエストVII

ドラゴンクエストVIII

ドラゴンクエストIX

ドラゴンクエストX

ドラゴンクエストXI

この他、5月27日から原宿店限定で店舗ラッピングを実施する。終了日は未定。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

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