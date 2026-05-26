【ヨーコ ボンテージコス Ver.】 受注期間：5月26日～7月8日 2027年6月 発売予定 価格：21,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ヨーコ ボンテージコス Ver.」を2027年6月に発売する。受注期間は7月8日まで。価格は21,800円。

本製品は、アニメ「天元突破グレンラガン」のキャラクターデザインを担当した錦織敦史氏による企画・演出作品「天元突破グレンラガン キラメキ☆ヨーコBOX ～Pieces of sweet stars～」より、ボンテージコスチューム姿の「ヨーコ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

PVのイメージそのままに、ボンテージに包まれたしなやかなボディラインや、指先から足の先までこだわり抜いた造形は必見で、ボンテージのツヤと素肌のコントラストはいつもと違う魅力を堪能できる。

また、脚部にはリアルな網タイツを使用し、質感・造形ともに見どころ満載の仕上がりとなっている。

「ヨーコ ボンテージコス Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約165mm

(C)中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。