【「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」朝凪 海】 2027年2月 発売予定 価格： 23,100円（通常版） 25,850円（KADOKAWAスペシャルセット）

KADOKAWAは、フィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」より「『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』 朝凪 海」を5月26日より予約受付を開始した。発売は2027年2月を予定し、価格は通常版が23,100円、KADOKAWAスペシャルセットが25,850円。

本商品は「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」より朝凪 海を1/7スケールフィギュア化したもの。本商品のために描き起こされたイラストをもとに立体化されている。

特徴的な髪のハイライトは繊細なグラデーション塗装で透明感たっぷりに表現され、こちらを見つめながらいたずらっぽく微笑む表情なども丁寧に造形されている。

スクールバッグからさりげなく顔をのぞかせるB級映画のDVDやプロフィールシートといった小物も緻密に造形。ブレザー越しにも伝わる健康的なスタイル、ふわりと広がるスカートやリボンタイの動きも表現されている。

また、ECサイト「カドスト」では限定特典として、いたずらに笑う表情が可愛い差し替え表情パーツ「ウィンク顔」が付属。「KADOKAWAスペシャルセット」には「ウィンク顔」にくわえ、描きおろしイラストを使用したB2タペストリーが付属する。

「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」朝凪 海

カドスト限定特典：差し替え表情パーツ「ウィンク顔」

KADOKAWAスペシャルセット特典：B2タペストリー

(C) たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会