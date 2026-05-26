新NISAの開始などを背景に投資人口は増加傾向にあるそうです。そんな中、三菱UFJアセットマネジメントが運用する投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」通称「オルカン」の生みの親として活躍されている代田秀雄さんは「投資を賢く＜仕組み化＞することで自分の人生の主導権を取り戻す『オルカン思考』がこれからの時代を生き抜く武器になる」と語ります。そこで今回は、そんな代田さんの著書『オルカン思考: 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』より一部を抜粋し、代田さんの投資についての考え方をご紹介します。

【書影】オルカンの生みの親が自身の投資理論を初公開！代田秀雄『オルカン思考: 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』

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世界分散という最強の防御

投資対象を選ぶ際に重要なキーワードとなるのが「世界分散」です。投資とは、ＡＩの進化、地政学リスク、資源問題、サプライチェーンの再編など、常に想定外の出来事と向き合う営みです。

こうした不確実性に対して最もシンプルで実効的な防御手段が、地域や国、企業に偏らない「分散」です。

かつては特定の国や地域、テーマに投資を集中させる戦略が有効だった時代もありましたが、現代ではどの地域も、どのテーマも永遠に安泰とはいえません。

むしろ、未来の不確実性が高まる中では、世界中に分散投資し、特定の国や地域に依存しない構造を持つことが、より堅実なリスク管理の方法となります。

全世界株式型のファンド

こうした考え方を最も手軽に実現できるのが、オルカンをはじめとする全世界株式型のファンドです。

世界全体の株式市場を１本でまとめて取り込む仕組みは、国や地域の偏りを排除し、投資家がニュースや局所的な市場変動に左右されにくい設計になっています。

さらに、こうした分散型ファンドは、先進国から新興国まで幅広く株式を組み入れることで、世界の成長をまるごと取り込みつつ、特定の国や銘柄に過度に依存しないバランスを保つことができます。

オルカンの他にも、世界分散が可能な商品はあります。代表的な例が、米国バンガード社が提供するＶＴです。

全世界で広く利用されているＶＴ

ＶＴは世界中の株式市場をほぼ網羅し、運用コストが低く透明性が高いことから、長期保有に向いた商品として、全世界で広く利用されています。

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動した投資成果を目指しており、同インデックスは全世界の大型、中型、小型株の市場パフォーマンスを測定し、先進国や新興国市場を含む約47カ国の約８０００銘柄で構成されています。オルカンがMSCI ACWIで構成されているのとは、銘柄数や投資対象が微妙に違うわけです。



（写真提供：Photo AC）

オルカンに限らず、「全世界株式」を対象とする場合、ベンチマークとなる「指数」は、指数提供会社の独自の構築プロセスによって、定期的に投資する国も銘柄も見直されています。

よく「オルカンは米国の投資比率が６割前後と高く、偏っているのではないか」などといわれることがあります。しかし、指数自体は恣意性をできるだけ排し、市場の姿を極力忠実に反映するように構築されているものです。

最も合理的な防御策

今後、30年、40年先も米国が世界経済の中心的な存在かどうかは誰にもわかりません。もしかすると、世界のどこか別の国が、米国に代わり世界経済の中心になっているかもしれません。

そのとき、オルカンの投資対象はその国の比率が高くなり、それに続く国々も今のメンバーとはガラリと変わっているということもあるでしょう。しかし、そのときの全世界株式の正解は、その指数にあるわけですから、私たちは静かに投資を続けていけばいいだけなのです。

長期投資において重要なのは、未来を当てることではなく、どんな変化があっても淡々と続けられる状態をつくることです。

世界分散の考え方は、その「続けられる投資」の土台となり、心の揺れに強く、長期で資産形成を進めるための最も合理的な防御策といえます。

※本稿は、『オルカン思考: 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）の一部を再編集したものです。