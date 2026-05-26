厚生労働省の「令和5年（2023）患者調査」によると、在宅医療を受けた推計外来患者数は年々増加傾向にあるそうです。そんな中で、2000人以上を看取った在宅緩和ケア医・萬田緑平先生は、「涙を乗り越えた患者さんは幸せな死を受け入れる強さを持てる」と語ります。そこで今回は萬田先生の著書『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』（河出書房新社）より一部を抜粋し、お届けします。

【書影】目標は亡くなる前日まで歩いてトイレに行くこと！萬田緑平『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』

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目標は亡くなる前日まで元気でいること

診療所の外来診療の時間は1人1時間です。外来通院している患者さんとの話は、だいたいが「どうやって歩いて棺桶に入るか」です。痛みがある人は医療用麻薬の使い方を勉強することから始まります。

目的は歩くこと。僕は患者さんが歩けることに徹底的にこだわります。がん患者さんの終末期を長く診ていると、生きる力の根源は気力だと思わずにいられません。その生きる気力を引き出すのが歩けることなんです。

たとえば80歳を過ぎて身体も脳も老化が加速度的に進んできたり、慢性疾患の病気が進行したりして、徐々に歩けなくなって寝たきりになる。こうなるまでに「しょうがないことだ」と思える数年間の時間があります。でもがん患者さんの場合、意識がしっかりしていて歩けなくなるという状況があっという間にくるんです。しょうがないと受け入れるだけの時間もありません。

歩けなくなると、今日できていることのほとんどができなくなります。トイレに行けない。おむつになる。この現実が生きるつらさになってしまうのです。

生き抜くことを手伝う

だから僕は外来で患者さんにハッパをかけます。

歩けなくなったら死んじゃうよ。でもがんばって歩いていれば死ぬまで歩けますよ。歩いているうちは死なないよ。死ぬ前日まで歩きましょう。歩いて棺桶に入りましょう。

「死ぬ」「死ぬ」の連発ですが、患者さんのリアルな恐怖はそんなことよりトイレに行けなくなること。目標は亡くなる前日までトイレに行くこと！と言うと、ほとんどの患者さんは目を輝かせます。「そんなことが可能なんだ！」と。

診療所の玄関から診察室までのゆったりと広い廊下は、貸し切りの萬田道場です。外来は1人1時間とたっぷりなので、他の患者さんとかち合うことはありません。僕は患者さんを出迎えながら、診察室に入るまでの歩く様子を観察します。皆さん、「緊張する〜」と言いながら、いいところを見せようと歩く。

「かっこいいなあ。何かいいことあった？」

「ちょっとふらふらしてるよ。トイレが間に合わないよ」

「あ〜あ、それじゃあ棺桶の縁を低くしないと棺桶を跨げないよ」

僕はほめたり、悔しがらせたり、笑わせたり。人生の終末期を上手に生きてもらうためのパーソナルトレーナーとして、いろんな手を駆使して患者さんのやる気を刺激して、生き抜くことを手伝うのです。

棺桶に歩いて入る歩き方指導

歩けるかどうかの評価は歩くスピードや歩幅、ふらつき具合などを見極めますが、スピードはよくても、ふらつきが気になったりと、どれが歩ける状態か、その評価は難しいものです。

僕は、椅子から腕の力を使わずに立つことを評価の基準にしています。歩けなくなる前に立てなくなるからです。



（写真提供：Photo AC）

逆に言えば立てれば、歩けます。

テーブルや椅子の座面に手をついたり杖を使ったりして、腕の力で立ち上がるのはだめ。両手を膝にのせて、エイッと突っ張った反動で立つのもだめ。足の力のみで立ち上がってもらいます。

患者さんやご家族にそのコツを教えると、結構立ち上がれるのです。この立ち上がりをがんばれるうちは、まだまだ歩けます。

歩き方は“大股でゆっくり”が基本です。ポイントは片足になっている時間を長くすることで、ふらつきそうになって壁に手をつくときも手は壁に触るだけ。介護者につかまりそうになっても触るだけ。腕の力ではなくふらつきを防ぐ体幹の筋力を使って、身体をキープしてもらいます。体幹は頭と両手・両足を除いた胴体部分のことで、腹筋や背筋などの大きな筋肉と肩甲骨や股関節周辺の小さな筋肉もすべて体幹のパーツです。

片足の着地時間が短くちょこちょこ歩きしかできない人は、当たり前のように杖を使ったり、危ないからと介護者に両脇を支えられたりして歩いてきます。片足で立つことができなくなると歩けなくなります。だからちょこちょこ歩きしかできなくなると、それは歩けなくなる一歩手前の段階です。でも身体を支えて片足をあげてもらうと、できる患者さんもいます。そういう人は足の筋力がないのではなく、ちょこちょこ歩きの原因はやっぱり身体のふらつきをコントロールする体幹の筋力の問題です。

転倒しないように家族や介護者が支えてしまっては、体幹の筋力は落ちる一方です。腕は使わず、なるべく体幹の筋力を使うことを繰り返し指導します。

歩くための大事な作戦

筋トレの話も常にする話のひとつです。

「重量挙げを軽いダンベルで100回、すごく重いダンベルで3回。筋力がつくのはどっちでしょう？」

と聞くと、「100回！」と答える患者さんのほうが多いのですが、答えは3回のほう。軽いダンベル100回でつくのは持久力。患者さんが歩くために、今必要なのは持久力よりも筋力のパワーです。だから自宅で歩いたり、座ったりするトレーニングをするときは長くやる必要はありません。ちょっときついことを少し、全力でやるほうが効果が出ます。

食事の摂り方も歩くための大事な作戦です。食事の量は必ず減ってきます。もりもり食べながら亡くなっていく人はいません。食べられないか、食べたくないかのどっちかです。だから「がんばって食べろ」と言われるのは拷問でしかありません。

筋肉をつけて歩くために重要なのはタンパク質ですが、食べる量が減ってきている患者さんが、食事で十分な栄養を摂るのは不可能です。だから、僕の作戦は食事の楽しみと栄養は別物と考えて、その割合を患者さん自身で決める。

食事が大事な楽しみの時間なら、食べたいものを食べられる量で楽しむ。がんばりたいなら食事ではなく、プロテインが入っている栄養食にしたり粉末プロテインを飲む。おいしくなくても少しでも栄養を摂って筋肉をつけたい患者さんには効果的です。

萬田道場の禁止事項はひとつだけ。家族の「がんばれ」は禁句です。患者さんはものすごくがんばっているのに、さらに「がんばれ」と言われるとつらいだけです。特に、「先生がほめてたからがんばって」とか、「先生が教えたようにがんばろう」とか、僕の名前を出してがんばらせるのは絶対禁止ですと約束します。まあ、これは80パーセント破られていますが（笑）。

※本稿は、『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。