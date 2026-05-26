美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

Q. 夏暑くても、脚や二の腕を出すのが恥ずかしい。今から何とかする方法はある？

「なぜおしゃれをするの？」という意識調査のレポートを見て、なるほど、と思いました。ヨーロッパでは「アイデンティティー」と答えているのに対し、私たち日本女性の8割が「身だしなみ」という回答だったからです。

つまり、自分のためではなく、他人に不快感を与えないための配慮としておしゃれをしている人がほとんどだということ。

だから、つい他人の目を気にして、肌やボディを見せるのが恥ずかしい、年相応に、と思ってしまうのでしょう。

欧米のリゾート地に行くと、日本とは真逆の光景が見られます。年齢も体形も気にすることなくビキニやミニスカート、鮮やかな色の服を着て、イキイキしているマチュア（成熟）世代の女性たちがいっぱいいます。彼女たちは皆、自分が着たいものを着ているだけ。とても自由でシンプルなのです。

そして、そのためのボディケアも欠かしません。フェイスケアより、ボディケアやフレグランスに重きを置く人もいるくらいです。

私たちもそんなヨーロッパの人々の意識を見習いたいもの。他人の目など気にせず、着たいものを着るためにボディケアを始めましょう。

もともとボディの肌は、顔より皮脂腺が少ない分、乾燥しやすくハリとつやを失いがち。加えて、肌の下にある皮下脂肪に余分な水分と老廃物が絡みついたセルライトと呼ばれる物質が増えてくると、肌表面がデコボコ、ブヨブヨとした質感になってきます。

慢性的な冷えやむくみがあるとセルライトができやすく、放っておくと血流障害や肥満にも繋がりやすいので、実は注意が必要です。

今までボディケアに無頓着だった人も、ぜひ脂肪の分解効果が期待できるカフェインや白樺などの成分が入ったボディオイルやクリームを取り入れてみましょう。

マッサージをするようになじませることは、冷えやむくみ、セルライトの解消にも繋がるため、あながち見た目をよくするためだけの行為ではありません。

お風呂の中に設置し、泡の刺激で脂肪を燃焼させる新アイテムもぜひ取り入れたいもの。私たち大人にとってボディケアは、健康維持にも結びつくのです。

多少ふっくら、ぽっちゃりしていても気にする必要はありません。肌になめらかなハリとつやがあれば、溌剌としていて魅力的なのですから。

大人だからこそ、やるとやらないでは差がつく

ボディケアのおすすめ4選

クリーミーなテクスチャーでハリのあるひきしまった印象へ

●マスヴェルト アドバンスト200mL 11,000円／クラランス

ボディケアに熱心なフランスの女性たちに支持されているボディ用マッサージクリーム。濃密なテクスチャーのクリームを脂肪がつきやすい二の腕やウエスト、ヒップ、太ももなどにマッサージしながらなじませると、肌のハリとつやがアップ。もたつきやたるみのない、ひきしまった印象のボディラインに整う。

白樺の《巡らせる力》で、むくんでいた下半身がすっきり！

●ヴェレダ ホワイトバーチ ボディオイル 100mL 4,950円、ボディシェイプブラシ 2,090円／ヴェレダ

1921年にドイツで創業されたオーガニックコスメブランドのロングセラーオイル。初めて使ったとき、水分代謝が良くなって、トイレに続けて行ってしまったほど。下から上へ、心臓に向かって手のひらやマッサージブラシで引き上げるように塗布して。グレープフルーツの香りも心地よく、ボディも気持ちもすっきり。

ラクして痩せる!? お風呂でできる

《泡トレーニング》で体脂肪を減らす

●リファスリミー 121,000円／MTG（6月発売）

ビッグバブルとウルトラファインバブルを効率的に生み出す独自の設計により、深部体温の上昇と適度な刺激を発生。代謝活動を促して発汗と脂肪の燃焼、カロリー消費を実現。1ヵ月の〈泡トレーニング〉で、目を見張る変化が。

ジンジンとした刺激と心地いい温感が、セルライトを排出してなめらかな肌に

●マリコール サーモ エフェクト プリュス 125mL 9,900円／マリコール

ぽってりとついた脂肪やセルライトによるデコボコが気になる部分になじませ、30秒ほどマッサージを。リポソーム化されたカフェイン成分が、肌の深くまで浸透して脂肪の分解と排出をサポート。ポカポカ、ジンジンするほどよい刺激が、〈効いてる感〉いっぱい。使用後の肌はすっきりしてなめらかに。

※記事内の商品価格はすべて税込です