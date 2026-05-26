3児の母・中村仁美、辞任の阿部慎之助前監督に「娘さんのケアに徹底して」 娘への暴行容疑で逮捕
3児の母でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が26日放送のTBS系『ひるおび』（前10：25）に生出演。同日、プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
番組では阿部前監督が報道陣の前で一連の事件について謝罪する様子を生中継した。VTR明け、スタジオで会見の様子を見守っていた中村は「家族のことは、家族にしか分からないんですけど」と前置きした上で「実際どうだったのか、本当に家族のいざこざの延長線上だったのか、分からないんですけど、これから阿部さんは娘さんのケアに徹底して回っていただきたいなと思いますね」と語った。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。