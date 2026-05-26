フジテレビ「久保みねヒャダこじらせナイト」の久保ミツロウ・能町みね子・ヒャダインによるおしゃべり連載「久保みねヒャダこじらせ公論」。番組ライブ終了後に楽屋で交わされる、打ち合わせなしの雑談を収録しております。今回は2026年4月11日に開催されたこじらせライブ・昼公演の後のおしゃべりです。観客の大半はゲストであるROIROMのファン、さらに能町さんが体調不良で欠席という、いつもと違った状況でのライブを終えた久保さんヒャダインさんに加え、LINE通話で能町さんも参加して収録しました。先に言っておくと、ほとんどしゃぶ葉の話です。（司会・構成◎前田隆弘）

【写真】こじらせライブでは「止められない」がテーマに…

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呼び名を決めても急には言えない、それが大人

久保 能町さん、具合どうですか？

能町 そんなに良くもないけど、寝込むほど悪くもないです。今日はすいませんでした。

久保 今日は私たち、頑張ったよ。能町さんがいないから、久しぶりにヒャッくんと二人でやったんだけど（＊）、「二人だとやっぱり違うね」という話をさっきしてて。

＊もともとは久保・ヒャダインの二人による「久保ヒャダこじらせナイト」として番組がスタート。後に能町が加わり、「久保みねヒャダこじらせナイト」になった。

ヒャダ そう。違うんですよ。

久保 それがお客さんに伝わってるのかはわからないんだけど、私たちの実感としては、「頑張ってしゃべってる感」が出ちゃってたと思う。能町さんがいることによって、絶妙に休めてたりするの（笑）。

能町 それはあるかもしれない。

久保 よく能町さんに気づかれるけど、私、けっこうお客さんモードになってるときあるじゃん。受け答えもせずに。

能町 たまにあるかも。

久保 今日は二人だけだから「ラリーを大事にしよう」って意識したんだけど、それだといつもと違う感じがして。

能町 私は「久保ヒャダ感」ってちゃんとあるんだなと思って見てました。ちょっと懐かしかったです。「前はこんな感じだったな」って。

ヒャダ でもその形のままだったら、たぶん番組は続いてなかったと思いますよ。能町さんがいないとダメですね。完全に。

能町 いやいやいやいや……とんでもないです。

久保 私、明日やっと初めて推しに会えるんですよ（＊）。

＊久保の推し・シンロンが所属するボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE」が、Kアリーナ横浜で開催された「マイナビ presents The Performance」に出演した。

ヒャダ あ、初パフォーマンス見。

久保 でも当たった席が「レベル7」という崖の上みたいな席なんですよ。複数のアーティストが出るイベントなんですけど、先に出演を発表したアーティストのファンは先行でチケットを取るわけです。私の推しは追加発表だったから、そこから申し込んだ人のほとんどはレベル7になったという。前にここで、「同じ推しの友達ができた」って言ったじゃないですか。今回その友達と一緒に行くんですよ。

ヒャダ 素敵！

久保 知り合ったときは、向こうも同じ推しのファンがいなかったんですけど、その後、他のファンとオープンチャットで知り合ったりしてて。それで「他にも来る人とファンの集いで挨拶することになったから、良かったら久保さんも挨拶しませんか？」と誘ってもらえて、私も便乗することにしたんですね。でもどういう体（てい）で行ったらいいのか。名前も何にしようかと思ってて。

──名前って？

久保 まずその友達とも、お互いをどう呼び合うかを話したんですよ。「“久保さん”じゃない方がいいですよね」って向こうが気をつかってくれて。まだお互い敬語を使ってしまう関係性だし、しっかりしたハンドルネームを持ってるわけでもないから、何か呼び方を決めようと。とりあえず、私は「みっこたん」って呼んでもらうことにしたんだけど。

ヒャダ みっこたん！

久保 で、向こうは「●●シ」（＊）になったんですけど。

＊日本語の「氏」と若干用法は違うものの、韓国語でも名前の最後にシを付けて「●●シ」と呼ぶ習慣があるので、それにちなんで。

ヒャダ じゃあそれで呼び合って。

久保 それがさ……推しのお誕生日祝いでカフェ巡りをして、一日中一緒にいたのに、結局声に出して言えずじまいで。

ヒャダ そうなりますよね。

久保 そこで急に切り替えられないのが、逆に大人だなって。それはそれで面白いし。そこがあまりにも上手だと、逆に嘘っぽくなっちゃうじゃん。

ヒャダ 「慣れてるな」ってなるし。

能町 じゃあ相手のことは本名で呼んでたんですか？

久保 それがなんとも呼べなくて。で、その「みっこたん」というのは二人の間で決めた名前だから、ファンの集いに行って「みっこたんって呼んでね！」というのもなんか違う気がすると思ったんですよ。でも普通に「久保です」というのも……。

ヒャダ むしろ自己紹介しなきゃいいんじゃないですかね。会ったら「こんにちは！ 私、シンロン推しです！」で。



2026年4月11日のこじらせライブより

いまハンドルネームを付けるとしたら

久保 みんなそれぞれ推しが違うから、それでも通用するかもしれない。でも、濃い感想を書くような人は、みんなしっかりしたハンドルネームを持ってたりするんだよね。で、ハンドルネームの略称で呼ばれたりして。

──なんとなくわかります。お笑いコンビの名前みたいな運用。

久保 だから「ちょっとインパクトのある名前が欲しい」という気持ちもあるわけよ。でも、初めて会う人に「ハンドルネームで呼んでね」という文化、まだちょっと恥ずかしくて。それをやらずに生きてきたから。みんな、ミクシィの時代とかどうしてたの？

能町 どうだろう……そんなに直で会ってないかも。

久保 ミクシィだったら本名でやりがちなのかな。私、SNSより先に「久保ミツロウ」の名前が来ちゃってたから、ハンドルネーム持ってないんだよね。

能町 じゃあここでハンドルネームデビューしましょう。（愛犬にちなんで）リュドさんとかどうですか？

久保 そういえば昔、「チキン番長」でやってた時代はあった。

能町 チキン番長、いいじゃないですか。チキ番さん。

久保 チキ番、いいかもな。言いやすそうだし。

ヒャダ ラジオネームみたいなものですからね。

能町 ラジオネームなんて、ヤバすぎるものたくさんありますよ。

久保 どんなの？

能町 私、爆笑問題のラジオ（爆笑問題カーボーイ）をよく聞いてるんですけど、常連に「ミミズグチュグチュ」という投稿者がいます。田中（裕二）さんがミミズ大嫌いだから、田中さんへの当てつけで付けてると思うんですけど。

久保 そうか、自分の名前をもじったハンドルネームにするとちょっと居心地悪かったりするけど、ラジオネーム感覚で全然違う名前を付ければいいのか。時代はラジオネームだ。

ヒャダ ラジオネームって、ちょっと長めですよね。僕のラジオのリスナーに「飛び級ピーターパン」という人もいました。「次はラジオネーム・チキン番長」しっくり来るじゃないですか。

久保 ペンネームでずっと活動してきた人間が3つ目の名前を付けるって、けっこう悩むけど、チキン番長は言いやすくていいね。

ヒャダ この３人は全員、ペンネームで活動してますからね。

久保 前田さんはハンドルネーム作ったことあります？ ラジオネームとか。

──昔、投稿用に作ったことはありますよ。ブライアン・セッツァーのもじりで、「ブラいや〜ん・セッツァー」というのを。

一同 （笑）

久保 あ、そういうやつ。

──むしろ「そういうやつじゃないとダメだ」みたいな感覚があって。

久保 私、小学生のときに、地元のラジオに投稿してたんですよ。そのときのラジオネームが、「お箸の国の人だからレズビアンのフローレンスみつこ」みたいなやつで。なんでそんな名前付けたのか謎だけど。

ヒャダ 長っ！

──あと小学生でラジオ投稿！

久保 「お箸の国の人だから」というのは、当時のCMのフレーズ（＊）なんだけど、なんで「レズビアン」なのか、よくわからなくて。別にレズビアンじゃなかったし。

＊1989年の味の素「ほんだし」CMでの「お箸の国の人だもの」というキャッチコピー。

能町 今その名前はちょっとアウトでしょうけど、当時はそういう言葉を使うのがカッコいいと思ったんですかね？

久保 それがしっくり来なかったのか、次は「大草原の小さな家が好きなフローレンスみつこ」みたいな名前でやってた。若い頃は「フローレンスみつこ」でやってたんですよ。懐かしいな。

能町 ジャイ子のペンネームみたいなやつですね。

ヒャダ クリスチーネ剛田。

久保 なんでフローレンスにしたか全く覚えてないけど（＊）。昔はそんな時代もあったね。

＊「当時、マンガ家のカトリーヌあやこ先生に影響を受けたからだと思います」（久保談）

集団で仲良くすると起こりがちな問題

──今日の昼公演、しゃぶ葉に行った話（＊）をやたら熱っぽく語ってましたね。

＊久保が一人でしゃぶ葉に行ったところ、周囲は大学生グループばかりで肩身が狭かったという話。

久保 「まわりが楽しくしてることによって、自分が勝手に孤独を感じてしまうのは良くないよな」と感じましたね……しゃぶ葉で。みんなは私をのけ者にするために楽しんでるわけじゃないのに。だから自分にスイッチを入れました。「私は絶対に自分を卑下しない」という。

ヒャダ でも「世界ってそういうものだな」と思うときはありますよ。以前参加した飲み会で、僕が入り込めない話題でみんな盛り上がって、僕一人置いてけぼりにされたことがあって。寂しくも悲しくもありましたし、「やっぱり自分は集団が本当にダメなんだな」と身にしみて思いました。

久保 実は私もそっちの結論になった。「もうこの後、孤独に生きよう」って思っちゃいました。

一同 （笑）

──しゃぶ葉に生き方を左右されすぎですよ。

ヒャダ 僕はそのとき、「こんなことだったらもう、岩の裏に隠れて生き続けてやる！」って思いました。天照大神（アマテラスオオミカミ）ですよ。

久保 でも、自分が相手に孤独を感じさせる可能性もあるんだよね。オタクのコミュニティを見ていると、有名人じゃない一般人で、いろいろ質問を受け付けてガンガン返答しているタイプの人もたくさんいるわけですよ。そういう人のまわりには「私もメッセージ送ったのに無視されてる。きっと私がダメなんだ……」と落ち込む人もいて、それに「そんなことないよ！ もう1回メッセージ送って」みたいにケアしてるのを見ると……それなら明確な優先順位がある人付き合いをするか、そもそも最初から深く入り込まない付き合いをするか、とか考えちゃう。

──よく起こりがちな問題という気もするし、小学校のクラスで起こってる問題とそんなに変わらない気もするし。

久保 「みんな一緒に仲良くしよう」という状況のときに、真っ先に破綻するパターンを考えちゃうのって、大人の良くないところだとは思うんだけど。

ヒャダ いや、そんなもんすよ。集団は嫌だ。

能町 集団は嫌ですね。

久保 だから私は、何があったにしても「自分だけ相手にされなかった」ということで誰かを恨むのはやめようと思ってる。それで（自分が逆の立場になった場合の）自分の中の整合性を取ってますね。私がそこにいなくても、みんなが勝手に仲良くしていれば私はうれしいという。

──それはわかりますけど、強い精神が求められそう。

久保 でも、もともと仲良くなる予定じゃなかったいろんな人たちと、今こうやって仲良くなってるわけだから、すべてにおいてそう思うわけですよ。たまたま出会った人たちに、話してもらえるだけでも本当はありがたいことなんだよな……というのを噛みしめて、私の話を終わりたいと思います。ありがとうございました。

能町 今の、久保さんの講演だったの（笑）？

──「大切なことはすべて、しゃぶ葉から学んだ」



2026年4月11日のこじらせライブより

しゃぶ葉は人間交差点

ヒャダ しゃぶ葉、そんなにすごいスポットなら、頻繁に行くべきじゃないですか。

──「ユーミンがファミレスで客の会話を聞いていた」という話と通じるところがありますね。

久保 だから「しゃぶ葉のマンガ、私に描かせろ」って思ったもん。

ヒャダ しゃぶ葉のマンガがあるんですか？

久保 今、しゃぶ葉がいろんなマンガ家さんに「一人でしゃぶ葉に行く」という体験マンガを描いてもらうPR企画（＊）をしてるんですよ。それを真似して、私も一人で行ってみたら大変な目にあったけど、結果的には収穫がでかすぎて、むしろ私がそのマンガを描くべきだったなと思ってる。

＊ハッシュタグ「#きめたぜソロしゃぶ葉」 。

能町 「まわりが大学生グループばかりで肩身が狭かった」って宣伝にならないでしょ（笑）。

久保 そう。あと高かったんですよ。

ヒャダ でも最近、ファミレスも高いですよ。びっくりします。

久保 だからしゃぶ葉も結局、値段分は食べられなかったという。ラムしゃぶを食べたくて一番高いコースを頼んだけど、全然食べきれなくて。さっきスタイリストさんともしゃぶ葉の話をしてたんだけど、「一番安い豚肉のコースを、普通のだしで食べるだけで十分満足できる」と言ってて。

──「野菜を楽しむために行く」という人もけっこういますよね。

久保 自分で火鍋の材料を買って作った方が、安くて美味いんだろうけどね。でもしゃぶ葉にはいろいろ学ばせてもらった。

ヒャダ ちょっと行きたくなりましたもん。そこまで言われたら。

久保 たぶん本当は「何者でもない若者」が行くのが、一番楽しめると思う。自分が「何者でもない若者」じゃないばっかりに、こんないろいろ思いすぎちゃったけど。でも、恋愛になるかどうかよくわからない男女の会話を聞くのはしんどかった。

──どんなやつ？

久保 男2女2のグループなんだけど、男2人が離席したら、残った女2人だけで話をしてて……。

ヒャダ 怖っ。

久保 「●●は会話のリアクションが早いからいいよねー」みたいな話をするわけですよ。もうドキドキですわ。それを全部聞いてる私もどうかと思うけど。

ヒャダ なんで男たちは男たちだけで去るんですかね？ そこでも絶対作戦会議してるじゃないですか。あ、そうか、しゃぶ葉だからだ。

久保 野菜とかスイーツとか、食べたいものを取りに行くのに連れ立って行くんですよ。たぶん男同士・女同士がまず友達で、4人はサークルか何かの仲間だと思うから、男だけで席を立って、「俺こんなパフェ作ったぜ〜！」「何それ〜！」みたいに盛り上がってて。席に戻っても、「俺、文京区民だから」「おい、埼玉捨てたのか〜!?」とか言ってるの。耐え切れるかい？

一同 （笑）

久保 その会話を横で聞いてメモ取ってる私、気付かれたら超ヤバいよね。どっちがキモいかっつったら、私のほうが500倍キモいじゃん。

ヒャダ それはそうです。

──ノリ中心の会話ばかりじゃなく、ちょっと駆け引きっぽい会話もある？

久保 あるある。でも女の子は絶対女っぽさを出さない。

ヒャダ しゃぶ葉ですからね。

──しゃぶ葉では女を出さない。

久保 女の子はロックな格好しててさ、笑い声も「キャハハ」というよりは「ギャハハ」に近くて。でも男の子が席を立つと……。

ヒャダ 値踏みをしてるわけですね。

久保 私は大学生を経験してないから、そういうコミュニケーションは新鮮ではあったんだけど。一方その頃、若い女の子だけの6人の集団なんてさ、もう笑い声が1つもなくて、みんなずっともくもくと食べてたもんね。でもやっぱり女の子って気が利くのか、テーブルに余った皿が全然ないの。すぐに片付けるから。そうやっていろんな人のテーブル見るのも楽しかった。

ヒャダ しゃぶ葉、人間模様。

久保 弘兼憲史先生だったら、「しゃぶ葉交差点（スクランブル）」を描くよね。

一同 （笑）

──「しゃぶ葉高い」とか言ってましたけど、値段以上のものを持ち帰ってるでしょ（笑）。こんなに持ち帰ってる人いないですよ。

ヒャダ 行ったの1回ですよね？

久保 1回です。しかも周囲の空気に耐え切れなくて、食べ放題の時間を30分くらい巻いて帰って。たしかに、しゃぶ葉の人間模様で元取ってるか。

能町 しゃぶ葉は別に、人間模様を売ってるわけじゃないから（笑）。

久保 会話の中身はわからなかったけど、外国人のグループもいて、あそこも絶対いろんなスクランブルが起きてたと思う。

──昼夜どっちに行ったんですか？

久保 夕方の5時過ぎに行ったんですよ。そしたら手頃な大学生がゴロゴロいたという。

能町 手頃って（笑）。

久保 夕方６時以降だと、本格的に夕食を食べたい人が来るんだけど、その手前の時間だと、時間を持て余した大学生がいっぱいいるんですよ。なんなんだろうね、サークル仲間の飲み会だと思うけど、個人的にめっちゃ仲良くしてるわけでもないあの空気感。すみません、しゃぶ葉の話ばかりしちゃって。

──いえいえ、しゃぶ葉でお腹いっぱいになりました。

久保 私、こんなにしゃぶ葉の話をしたかったんですね……。デートには絶対向かないけど、一人語りができるタイプの人はずっとにやにやしていられると思います。



2026年4月11日のこじらせライブより