日本テレビは、7月期水曜ドラマ枠で比嘉愛未主演の『ファーストクライ 母子救命救急班』を放送する。比嘉愛未は、日本テレビ系GP帯ドラマは初主演となる。

比嘉が演じるのは、赤ちゃんの産声（ファーストクライ）を聞くために全力で奮闘する、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。片耳み先天性の難聴を抱える光井は、誰よりも赤ちゃんの《産声》を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト。

ドラマの舞台は日本屈指のセレブ病院。秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と《新たな命》を守り抜くために奮闘する物語となる。

今回の主演に対し、比嘉は、

「20年近くお芝居をさせていただいているのですが、毎回、求められることは本当にありがたいことだと思っています。今回、《主演》という重大な任務がきたな、と身が引き締まる思いがしています。これまで医療従事者の役を多く演じさせていただきましたが、今回は今まで演じたことのない産婦人科医を演じるということで、本当に楽しみです。」

とコメント。本作で演じるる光井明希という役柄については、

「私が演じる光井は、普段は仕事の後のお酒とおつまみが自分へのご褒美で、それをこよなく愛するキャラクターなのですが、いざ命の現場に向き合うと人柄がガラッと変わって、迅速な判断と確かな技術で、妊婦さんと赤ちゃんを救っていく。軸がしっかりした人だと思います。飄々としたキャラクターで、コメディー要素も割と多く、今まで演じたことがない役柄なので、楽しみでもあり、緊張もしています。 私自身も結構飄々としていて、すぐふざけたがりますし、面白いことをずっと探しているので、もしかしたら光井と似ている部分があるのかなと感じています。」

と答えている。

また、本作の魅力について聞かれると、

「まずは脚本の面白さですね。台本をいただいた時に、妊婦さんと赤ちゃんを救うために奮闘する命の現場の緊迫感が伝わってきて、面白くて一気に読んでしまいました。産婦人科について、私も詳しくは知らなかったんですけど、お医者さんだけでなく、助産師さんや看護師さん……沢山の医療従事者が関わっているんです。一人のスーパードクターが技術だけで立ち向かうのではなく、“チーム医療”で成り立っていて、一人一人の役割と連携がすごく大事だということがしっかりと描かれています。また、何よりも一番素敵だなと思うのは、“命の誕生の尊さ”にしっかりとフォーカスされているところです。このドラマをきっかけに、産婦人科の実態や裏側を知ってもらえたらいいなと思います。」

と熱を込める。

さらに、タイトルについては

「＜ファーストクライ＞は、＜産声＞という意味です。赤ちゃんが産まれてくる時に、産声が上がると、その現場に携わる医療従事者たち皆がほっと安心する。今回医療監修として入っていただいている産婦人科の先生も、＜数ある診療科の中でも、『おめでとうございます』と言えるのは産婦人科ならではで、尊くて素晴らしい現場＞だとおっしゃっていました。その想いを大切に、私も信念を持って演じたいと思っています。」

と思いを語っている。

脚本を担当するのは、「イチケイのカラス」（フジテレビ系）、「ブルーモーメント」（フジテレビ系）、「絶対零度」シリーズ（フジテレビ系）など、数々の話題作を手がけたヒットメーカー・浜田秀哉。

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その産声（ファーストクライ）が響くまで、私たちは諦めない。

少子化、医師不足、地方で相次ぐ産科の閉院――。

令和の今、母子の命を守る《お産の現場》がかつてない危機にさらされている。

ハイリスク妊婦の分娩を担う周産期母子医療センターでさえ、

緊急搬送の受け入れに限界があるという現実。

そんな中、都内の一等地にそびえる日本屈指のセレブ病院で、

院長の特命により、〈あるチーム〉が秘密裏に結成される。

――その名は、母子救命救急班。

彼らの使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。

チームの要となるのは、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。

彼女は片耳に難聴を抱えながらも、

誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する、叩き上げのスペシャリスト。

果たして、光井率いるチームは、

零れ落ちようとする命を救う《最後の砦》となれるのか……！？

華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、

メディカル・エンターテインメント！