中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合・火曜10時〜）の第5回「愛と恋と、肉まんとあんまんと」が、5月26日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。

【写真】光莉は楽しげに…

福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）のお目当ては、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦（中島健人）。店は高齢者マンションの１階にあり、店長の後援会まで存在する。

アルバイトの中尾光莉（田中麗奈）は、店長のモテッぷりに興味津々！昔、漫画家を目指した腕前を振るい WEB漫画「フェロ店長（フェロモン店長の略）の不埒（ふらち）日記」を執筆するほど。光莉が関心がある人がもう1人――。「なんでも野郎」と書かれたツナギを着た男で―――。

中島さんが三彦役と兄・ツギ役の１人２役を熱演。原作は町田そのこさん。脚本は根本ノンジさん。

主題歌は、藤井フミヤさんの『ココロ』。



＊以下5月26日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

母・光莉（田中麗奈）が知らない男性と一緒にいるところを見た恒星（齋藤潤）は不倫を疑い、同級生でテンダネスのアルバイトの三隅美冬（朝日奈まお）とこっそり尾行する。

美冬に好意を持っていた恒星だが、美冬が恒星の親友・小関（岩田奏）を好きだと知る。

テンダネスではミツ（中島健人）やツギも彼らの恋を見守り、それぞれが愛について語る。

一方、店には樹恵琉（嵐莉菜）が何故か嫌っている神崎華（石川恋）がやってきて…。