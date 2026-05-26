元HKT48の村重杏奈さんは5月26日、自身のXを更新。圧巻のスタイルが際立つショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：村重杏奈さん公式Xより）

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元HKT48の村重杏奈さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。美しく色っぽい姿を公開しました。

【写真】“ポテンシャル高い”村重杏奈

「かわいいね」

村重さんは「しげってうるさいけどポテンシャル高い事あまり誰もしらない」とつづり、2枚の写真を投稿。グレーのタンクトップにデニムパンツを合わせた、シンプルなコーディネートです。美しいボディラインが際立っていて、色気があふれています。

コメントでは「いや、知ってたよ」「外国人に人気出そう！」「美しい」「好きです。ポテ高！めっちゃサイコー」「しげはほんまえぇ女やで」「かわいいね」「タイプ過ぎてヤバいだろ笑」「どんどん綺麗になっていってるな」と、絶賛の声が寄せられました。

「ロングー！よろぴこー！」

21日には「ロングー！よろぴこー！」とつづり、ウェーブがかったロングヘア姿を公開していた村重さん。こちらも似合っていて、とても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)