「ポテ高！めっちゃサイコー」村重杏奈、圧巻スタイルに「タイプ過ぎてヤバいだろ」「どんどん綺麗に」反響
元HKT48の村重杏奈さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。美しく色っぽい姿を公開しました。
【写真】“ポテンシャル高い”村重杏奈
コメントでは「いや、知ってたよ」「外国人に人気出そう！」「美しい」「好きです。ポテ高！めっちゃサイコー」「しげはほんまえぇ女やで」「かわいいね」「タイプ過ぎてヤバいだろ笑」「どんどん綺麗になっていってるな」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“ポテンシャル高い”村重杏奈
「かわいいね」村重さんは「しげってうるさいけどポテンシャル高い事あまり誰もしらない」とつづり、2枚の写真を投稿。グレーのタンクトップにデニムパンツを合わせた、シンプルなコーディネートです。美しいボディラインが際立っていて、色気があふれています。
コメントでは「いや、知ってたよ」「外国人に人気出そう！」「美しい」「好きです。ポテ高！めっちゃサイコー」「しげはほんまえぇ女やで」「かわいいね」「タイプ過ぎてヤバいだろ笑」「どんどん綺麗になっていってるな」と、絶賛の声が寄せられました。
「ロングー！よろぴこー！」21日には「ロングー！よろぴこー！」とつづり、ウェーブがかったロングヘア姿を公開していた村重さん。こちらも似合っていて、とても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)