「タモさんにしか見えない」長友佑都、最新ショットに反響「オーラが。半端ない」「Mステに出れそう」
5大会連続でワールドカップに臨むFC東京の長友佑都選手のマネージャー公式Instagramは、5月25日に投稿を更新。長友選手の最新ショットを公開しました。
【写真】長友佑都の格好いい姿
ファンからは、「おめでとうございます」「サングラス佑都さん かっこいい〜！」「夏ファッションですね」「礼に始まり礼に終わる」「ヤーッバッ カッコいい」「タモさんにしか見えない」「オーラが。半端ない」「タモリさんの影響力を抜いて下さい！笑笑」「Mステに出れそう」「ブラボー」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】長友佑都の格好いい姿
「ヤーッバッ カッコいい」同アカウントは「Photo」とつづり、4枚の写真を投稿。車から降りる長友選手の姿などです。全身ブラックのコーディネートでサングラスを掛けています。2枚目は車から降りて深くお辞儀をする姿、4枚目はエントランスで振り返り、再びお辞儀をする様子です。
吉田麻也選手とのツーショット同日の別投稿では長友選手が日本代表のトレーニングに合流し、アメリカのロサンゼルス・ギャラクシー所属の吉田麻也選手とのツーショットを公開していた同アカウント。コメントでは、「W杯絶対優勝しよう！」「嬉しい2ショット」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)