「永遠に感謝し続けます」リバプールでのラストマッチを終えたロバートソン。ファンへ想い綴る「数え切れないほどの特別な夜や日をともに過ごしました」

「永遠に感謝し続けます」リバプールでのラストマッチを終えたロバートソン。ファンへ想い綴る「数え切れないほどの特別な夜や日をともに過ごしました」