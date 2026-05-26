「永遠に感謝し続けます」リバプールでのラストマッチを終えたロバートソン。ファンへ想い綴る「数え切れないほどの特別な夜や日をともに過ごしました」
リバプールは現地５月24日、プレミアリーグ最終節でブレントフォードと本拠地アンフィールドで対戦。１−１で引き分けた。
すでに今季限りでのリバプール退団が発表されているアンドリュー・ロバートソンにとっては、この試合がラストマッチ。左SBで先発出場して83分までプレーし、ミロシュ・ケルケズとの交代でピッチから退いた。
そんなスコットランド代表DFは試合後、自身のインスタグラムを更新。ファンへ想いを綴った。
「今週はずっとクラブの関係者や選手、スタッフの皆さんに、どれほど感謝をしているかを伝えてきました。そして今度は、クラブで最も大切な人たち。つまりファンの皆さんに、私がどれほど感謝をしているかを伝える番です」
そして、リバプールでの日々をこう振り返る。
「初日から、皆さんが私に示してくれた愛とサポートは想像を絶するものでした。皆さんのサポートは、常に私にさらなるモチベーションを与え、最高の自分になれるように後押しをしてくれました。私たちは、数え切れないほどの特別な夜や日をともに過ごしました。そのことを永遠に感謝し続けます。
ホームゲーム、アウェーゲーム、ウェンブリーへの遠征、そしてパレード。皆さんはいつも大勢で応援に駆けつけてくれました。私はそれらが決して当たり前のことだとは思いませんでした。
皆さんはクラブの心臓であり、世界最高のファンです。昨日の温かい応援に感謝します。あの感動は一生忘れません。皆さんは家族です。これは、さよならではないです。またすぐに会いましょう」
背番号26は再会を誓い、アンフィールドを去る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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すでに今季限りでのリバプール退団が発表されているアンドリュー・ロバートソンにとっては、この試合がラストマッチ。左SBで先発出場して83分までプレーし、ミロシュ・ケルケズとの交代でピッチから退いた。
そんなスコットランド代表DFは試合後、自身のインスタグラムを更新。ファンへ想いを綴った。
「今週はずっとクラブの関係者や選手、スタッフの皆さんに、どれほど感謝をしているかを伝えてきました。そして今度は、クラブで最も大切な人たち。つまりファンの皆さんに、私がどれほど感謝をしているかを伝える番です」
「初日から、皆さんが私に示してくれた愛とサポートは想像を絶するものでした。皆さんのサポートは、常に私にさらなるモチベーションを与え、最高の自分になれるように後押しをしてくれました。私たちは、数え切れないほどの特別な夜や日をともに過ごしました。そのことを永遠に感謝し続けます。
ホームゲーム、アウェーゲーム、ウェンブリーへの遠征、そしてパレード。皆さんはいつも大勢で応援に駆けつけてくれました。私はそれらが決して当たり前のことだとは思いませんでした。
皆さんはクラブの心臓であり、世界最高のファンです。昨日の温かい応援に感謝します。あの感動は一生忘れません。皆さんは家族です。これは、さよならではないです。またすぐに会いましょう」
背番号26は再会を誓い、アンフィールドを去る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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