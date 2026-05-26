俳優の本田望結さんが5月25日、自身のインスタグラムを更新。複数枚の写真を投稿しました。



【写真を見る】【 本田望結 】 「ネックレス見えてるかなぁ」 大人の魅力全開 近影に反響 「むっちゃ綺麗かつかわいい」「似合ってるよー」





投稿には「ネックレス見えてるかなぁ」と綴られており、胸元のアクセサリーを気にかけるコメントが添えられています。写真に写る本田さんは、白いシャツにネイビーのカーディガンを肩に掛けたコーディネートで、胸元には上品な金色のネックレスを覗かせています。







撮影場所は屋外のカフェのテラス席とみられ、背景には緑豊かな木々と行き交う人影がぼかして映り込んでいます。柔らかな夕暮れ時の光が顔を照らし、穏やかな雰囲気のショットになっています。







複数枚の写真ではそれぞれ異なるポーズが収められており、首元に両手を添えたり、カーディガンを引き寄せたりする仕草も見られます。シンプルで大人っぽいスタイルの中で、金色のネックレスがアクセントとして際立っています。







この投稿に「むっちゃ綺麗かつかわいい」「ネックレス似合ってるよー」「めちゃくちゃ大人ですよ」「可愛いネックレスでチャームポイントでいいですね」「安心して下さい。ネックレス光り輝いてますよ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】