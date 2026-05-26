ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が２６日までにインスタグラムを更新。大きな目標を達成したことを報告した。

佐野はインスタグラムに「Ｍ！ＬＫの『好きすぎて滅！』が、再生回数１億回を突破しました！！」と書き出し、昨年１０月に公開した大ヒットソング「好きすぎて滅！」のＭＶの再生回数が２５日に１億回を突破したことを報告。「今年叶えたい目標の一つだったので、すごくすごく嬉しいです。たくさん聴いてくださったみなさん、一度でも聴いてくださったみなさん、本当にありがとうございます」と感謝の思いをつづった。

「Ｍ！ＬＫ、まだまだこれからも 爆裂に日本を盛り上げていき滅！アイドルパーワーイイじゃん」とヒット曲のタイトルも交ぜながら今後の抱負をつづった。そして再生回数１億回を突破した際のライブ配信のスクリーンショットを公開した。

この投稿には「１億回おめでとうございます 今か今かとインライずっとみてました メンバー仲が良くて楽しそうでいつも幸せもらってます」「おめでとーー！！みんなでわちゃわちゃお祝いできて、楽しかったねー！！」「１億回再生おめでとう！！み！るきーずみんなで一緒に瞬間迎えられたの幸せでした！！素敵な時間をありがとう Ｍ！ＬＫまじ大好き」「改めてＭ！ＬＫのメンバーとの絆素敵だなって思った Ｍ！ＬＫ大好き」などのコメントがあがっている。