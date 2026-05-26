◆第４７回全泉州大会（１６、１７日・八木グラウンドほか） ▽小学生の部・決勝 大阪柴島ボーイズ１０―９大淀ボーイズ＝５回時間切れ＝

「第４７回全泉州大会」は大阪柴島ボーイズが決勝を制し、昨年大会の雪辱を果たした。

自慢の強打で、大阪柴島が頂点に立った。４戦計４４得点をマーク。準優勝に終わった昨年大会の雪辱を果たし、吉原主将は「打線はつないで、守備でもみんなでカバーし合えた」と胸を張った。

何度も劣勢をはねのけた。初回の４失点直後、足立蒼と宮下の連続二塁打で１点。さらに西野の２点二塁打、森井の適時打で同点とした。再びリードを許した３回は、森井の適時二塁打などで３点を挙げて逆転。４回に追いつかれたがその裏、直前の守備で失点につながるミスをした赤木が「取り返したかった」と勝ち越しＶ打を放った。

先発後に右翼へ回っていた森井が５回に再登板。「監督から『エースに託す』と言われて頑張った」と１点差で逃げ切り、背番号１を誇示した。

直近２大会（大阪南さくら大会、泉州大会）は、ともに打線が奮わず初戦敗退。巻き返しへ、今大会直前の大型連休中には打撃練習を徹底してきた。その努力を最高の形で実らせた。