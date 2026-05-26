◆春季北海道高校野球大会 ▽１回戦 札幌日大３―２駒大苫小牧（２６日・札幌モエレ沼公園）

５年ぶりの優勝を狙う札幌日大が３―２で駒大苫小牧を下し、準々決勝進出を決めた。エースの最速１４４キロ右腕・石川瑛二朗（３年）が９安打を許しながらも、１４４球の熱投で公式戦９回初完投勝利を挙げた。

札幌日大の背番号「１」が感情を爆発させた。１点リードの９回２死一塁。１４４球目で最後の打者を遊ゴロに打ち取ると、何度も右拳を握った。地元苫小牧の強豪からの完投勝利にも「（苫小牧の高校を）意識せずに勝負した。苦しい展開でしたけど、要所要所で気持ちで抑えることが出来た」と振り返った。

１週間ほど前、森本琢朗監督からこの日の登板の制約を伝えられた。「札幌日大が同点、またはリードしている時は継投させずに完投させる」。「春の全道を夏につなげるためには、石川がタフになることが絶対条件。責任を背負わせて投げさせたい」という指揮官の思いが込められた制約で、右腕はより一層エースの自覚を持ってマウンドに上がった。

３回に先制を許すと、４回以降は直球主体からカーブなど変化球主体の組み立てに変更した。８回は同点に追いつかれ、なおも１死満塁から２者連続三振で絶体絶命のピンチを脱出。「終盤代えたかったんですけど、乗り越えて欲しかった」という森本監督の期待に応えてリードを許さず、直後の９回に３番・川合黎三塁手（３年）が決勝弾を放って勝負を決めた。

２８日の準々決勝では、センバツ甲子園出場の北照と激突する。石川は「強い相手だけど、やることは変わらない」と気を引き締めていた。