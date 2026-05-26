◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（１６、１７日・貴志川高校グラウンドほか） ▽中学１年生の部・３回戦 堺初芝ボーイズＢ５―３大阪狭山ボーイズ

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は、２支部でベスト３２が決まった。和歌山県支部では関西女子Ｂが４回コールド勝ち。今大会一番乗りとなった紀州ボーイズ、１点差勝ちの和歌山御坊ボーイズＢとともに進出した。大阪阪南支部からは堺初芝ボーイズがＡ、Ｂそろって突破するなど４チームが勝ち上がった。「第４７回全泉州大会」は大阪柴島ボーイズが決勝を制し、昨年大会の雪辱を果たした。

食らいついた。堺初芝Ｂは１点を追う６回。古賀の左前打から寺嶋、山縣の四球で無死満塁とした。連続三振で２死となったが、西野が押し出し四球を選び同点。お祭り騒ぎのベンチに、途中出場の前野が背中を押された。フルスイングした打球が右中間で弾み、２点勝ち越し。「思いっきり振った。ひたすら落ちろって願ってた。うれしい」とヒーローが笑顔を見せた。

試合をつくったのは先発・田島だ。初回２死二、三塁、２回２死一、三塁など毎回得点圏に走者を背負いながら４回無失点の粘投。右腕は「コントロールが良かったし、自分の投球ができた」とうなづいた。

５回の３失点で一時勝ち越されたが、３番手・寺嶋が続くピンチを２三振で封じ逆転劇へ導いた。Ａチームとそろって３２強進出。二塁手で好守も見せた前野は「気迫あるプレーをして、これからは試合にずっと出たい」と目を輝かせた。