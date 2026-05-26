◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（１６、１７日・貴志川高校グラウンドほか） ▽中学１年生の部・３回戦 関西女子Ｂ１４―１和歌山・生石合同ボーイズ＝４回コールド＝

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は、２支部でベスト３２が決まった。和歌山県支部では関西女子Ｂが４回コールド勝ち。今大会一番乗りとなった紀州ボーイズ、１点差勝ちの和歌山御坊ボーイズＢとともに進出した。大阪阪南支部からは堺初芝ボーイズがＡ、Ｂそろって突破するなど４チームが勝ち上がった。「第４７回全泉州大会」は大阪柴島ボーイズが決勝を制し、昨年大会の雪辱を果たした。

実力を示した。関西女子Ｂは初回に４番・山西が「絶対打ちたい」と先制の２点三塁打。小松も適時二塁打で続き、３点を奪った。

２回に２点加えると、３回は矢田主将が左中間を破るランニング３ラン。「肩が下がってるって言われて、上から打つ意識で打った。最高」というキャプテンの一撃もあり、この回は８得点。当時１年生ながら春季全国大会Ｖナインの３人がそろって打点を挙げるなど計１４得点した。

エースも担う山西は４三振を奪うなど２回１失点で「次の試合も抑えたいし、ホームランを打ちたい」と意欲。３安打４得点の丹羽は「自分の結果とか関係なく、チームのためにプレーしたい」と献身的だった。

３年生主体のＡチームは敗れたが「関西女子は最強ってみんなに伝えたい。２年生で負けた重みを背負って、プレーで返したい」と矢田。３年前の最高成績ベスト４超えを目指す。